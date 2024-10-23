صندوق النقد الدولي يحذر الأسواق من أنها تقلل من شأن المخاطر الجيوسياسية

(MENAFN
) حذّر صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره من أن الأسواق المالية العالمية قد تكون متفائلة بشكل مفرط بشأن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، رغم أن المخاطر المالية على المدى القريب تبدو تحت السيطرة. وأشار الصندوق إلى أن الأسواق قد تقلل من تقديرها للتداعيات المحتملة للصراعات العسكرية المتنامية والانتخابات المقبلة.
كذلك أعرب التقرير عن قلقه من أن تخفيف السياسة النقدية قد يساهم في تضخم فقاعات أسعار الأصول ويقلل من حساسية الأسواق تجاه المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. وسلط التقرير نصف السنوي لاستقرار النظام المالي العالمي الضوء على "الفجوة المتزايدة" بين ارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي وانخفاض تقلبات السوق، مما يزيد من احتمالية حدوث صدمة في السوق مثل تلك التي شهدها شهر أغسطس، عندما أدى رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى موجة كبيرة من تقليص الديون.
كما أشار الصندوق إلى أنه رغم ازدهار أسواق الائتمان والأسهم، فإنها تتفاعل بشكل سلبي مع تباطؤ نمو الأرباح والتدهور المستمر في القطاعات الأكثر هشاشة مثل الشركات والعقارات التجارية. وعلى الرغم من الاستقرار الظاهر، فإن هذه القطاعات لا تزال تعاني، مما يشير إلى أن الأسواق المالية قد لا تكون بالقوة التي تبدو عليها.
وعلاوة على ذلك، شدد الصندوق على أنه في حين أن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى قد خلق ظروفًا مالية "مواتية" مع انخفاض أسعار الفائدة، إلا أنه أدى أيضًا إلى زيادة تقييم الأصول وارتفاع مستويات الديون الخاصة والحكومية، وزيادة الرفع المالي خارج نطاق البنوك. وحذّر التقرير من أن هذا الاختلال المتزايد قد يفاقم من الصدمات السلبية التي أصبحت أكثر احتمالًا بسبب تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، خاصة في ظل الصراعات العسكرية المستمرة والسياسات غير المؤكدة للحكومات المنتخبة حديثًا.
MENAFN23102024000045015839ID1108810239
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.