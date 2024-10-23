دراسة تكشف 2.2 مليون شخص في فرنسا يعيشون في حالة "فقر مدقع"

(MENAFN
) كشف مسح حديث حول "دخل وأصول الأسر" صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن ما بين 2 و 2.2 مليون شخص في فرنسا يعيشون في حالة "فقر مدقع". هذه هي المرة الأولى التي يركز فيها المعهد على هذا الظاهرة، التي يصعب قياسها إحصائيًا. تعتمد الدراسة على معيارين رئيسيين: الفقر النقدي، الذي يُعرَّف بالعيش بأقل من 50 بالمئة من متوسط مستوى المعيشة، بالإضافة إلى الحرمان المادي والاجتماعي، الذي يعني عدم القدرة على تحمل 5 من 13 من النفقات الأساسية للحياة، مثل امتلاك زوجين من الأحذية في حالة جيدة أو القدرة على دفع مبلغ صغير دون الحاجة إلى استشارة أحد.
كما يُقدر أن حوالي 6 ملايين شخص في فرنسا يعانون من الفقر النقدي بناءً على تعريف العيش بأقل من 50 بالمئة من مستوى المعيشة المتوسط، بينما يعاني 4.7 مليون شخص من الحرمان المادي والاجتماعي. وعند دمج المعيارين، وُجد أن حوالي 1.5 مليون شخص، أي ما يعادل 2.3 بالمئة من السكان، يعيشون في "فقر مدقع". ظلت هذه النسبة مستقرة نسبيًا بين عامي 2013 و2019، لكنها شهدت زيادة ملحوظة بين عامي 2021 و2022.
كذلك تستند هذه الأرقام إلى مسوحات الأشخاص الذين يعيشون في مساكن عادية، لكن الفقر المدقع يمتد ليشمل حوالي 200 ألف شخص بلا مأوى يعيشون خارج هذه المساكن، بالإضافة إلى 100 ألف شخص يعيشون في مساكن متنقلة و220 ألفًا من سكان مايوت، حيث يعيش 74 بالمئة منهم تحت خط الفقر النقدي المحدد بـ50 بالمئة. كما يشمل التحليل حوالي 1.2 مليون شخص يعيشون في مؤسسات مثل دور رعاية المسنين، والمستشفيات، والثكنات العسكرية، والحرم الجامعي، ويعترف المعهد بأن الظروف المعيشية لهؤلاء الأشخاص ليست مفهومة جيدًا من خلال المصادر الإحصائية المتاحة.
وعند النظر إلى الفقر بشكل أوسع، والذي يُعرّف بالعيش بأقل من 60 بالمئة من الدخل الوسيط، بلغ معدل الفقر في فرنسا 14.4 بالمئة في عام 2022، بانخفاض طفيف عن 14.5 بالمئة في عام 2021. أشارت آن غوبرتي، رئيسة قسم دخل الأسرة في المعهد الوطني، إلى أن معدل الفقر تراوح بين 13.5 بالمئة و14.5 بالمئة منذ عام 2011، وعلى الرغم من الارتفاع الأخير، أكدت أنه لا يمكن الحديث عن "انفجار في الفقر".
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