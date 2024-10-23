الولايات المتحدة تقدم 20 مليار دولار لدعم أوكرانيا

(MENAFN
) أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية التزام واشنطن بتقديم 20 مليار دولار كجزء من قرض بقيمة 50 مليار دولار تعهدت به دول مجموعة السبع لدعم أوكرانيا. وأعربت وزيرة
الخزانة، جانيت يلين، عن تفاؤلها بأن كييف ستتمكن من الحصول على هذه الأموال بحلول نهاية العام. وفي مؤتمر صحفي، أكدت يلين أن حصة الولايات المتحدة في برنامج القرض باتت على وشك الانتهاء، مع سعي دول مجموعة السبع لتقديم الأموال إلى أوكرانيا قبل نهاية العام.
كما أوضحت يلين أن تمويل هذا القرض لن يأتي من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، بل سيعتمد على الدخل
الناتج عن الأصول الروسية المجمدة. هذه الأصول، التي تم تعبئتها بشكل كبير في أوروبا، ستستخدم لتغطية الدعم المقدم إلى أوكرانيا. وأشارت يلين إلى أن بعض التفاصيل النهائية لا تزال قيد الإتمام، لكنها وصفَت هذه التفاصيل بأنها "طفيفة"، مشيرة إلى أن العمل على إكمال الاتفاق بات قريباً من نهايته.
كذلك كانت مجموعة السبع قد توصلت في يونيو إلى اتفاق سياسي لاستخدام الفوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لصالح أوكرانيا. من المتوقع أن تولد هذه الأصول، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 300 مليار يورو، إيرادات تصل إلى 3 مليارات يورو سنوياً، مما سيضمن القرض ويؤمّن تدفق الدعم المالي لأوكرانيا على مدى سنوات.
وفي المقابل، يستمر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المرشح في الانتخابات المقبلة، في انتقاد الدعم المالي الذي تقدمه إدارة جو بايدن لأوكرانيا. وتعهد ترامب بتقليص المساعدات المالية الممنوحة للخارج وتخصيص تلك الأموال للاحتياجات المحلية داخل الولايات المتحدة في حال انتخابه، مقدماً رؤيته كبديل عن نهج الإدارة الحالية.
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