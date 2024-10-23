البكار: تمكين الشباب بالمهارات مطلوب لسوق العمل المحلي والخارجي

MENAFN - Khaberni) خبرني -تفقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار صباح اليوم الأربعاء معهد تدريب مهني عين الباشا للذكور.





وأكد البكار أن تطوير معاهد التدريب يأتي استجابة للرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتطوير للمنظومة التدريبية واستحداث البرامج التدريبية النوعية بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل المحلي والخارجي.







وأشار الوزير إلى أن التعاون مع شركاء التدريب المهني يهدف زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني

وزيادة معاهد التميز بالتدريب المهني والتقني العام المقبل.







ولفت إلى أهمية تمكين الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تسهم في تشجيعهم أيضا على تأسيس مشاريعهم الخاصة بهم، من خلال النوافذ التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل.





واكد أنه سيتم العمل على تمكين خريجي التدريب

المهني على إدارة المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة وتسويق المنتجات الزراعية.







ودعا البكار إلى ضرورة استفادة الوزارات والمؤسسات الحكومية من خريجي مؤسسة التدريب المهني لتقديم خدمات الصيانة والتحديث.







من جهته بين مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد غرايبة أن عدد الملتحقين بالمعهد 572‪ متدربا، علما أن الطاقة الاستيعابية له 585‪

متدربا.



وأضاف أن عدد البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد 17

برنامج و17 دورة تدريبية، مشيرا إلى أنه يوجد في المعهد 18 مشغل تدريبي.







ولفت غرايبة إلى أن المعهد يدرب حاليا 74 متدرب في تخصص لحيم كهرباء وتخصص اللغة الألمانية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، كما يدرب مجموعة من المتدربين على تخصص أساسيات دهان المباني بالتعاون مع

منظمة العمل الدولية (ILO).







وأضاف أن المعهد يدرب على تخصص مزارع عام وزراعات مائية بالتعاون مع وزارة الزراعة، إضافة التدريب على تخصص صيانة الاجهزة الكهربائية المنزلية وتخصص اساسيات الحلاقة الرجالية بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

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