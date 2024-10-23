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وقف استقبال طلبات تراخيص مواقف السيارات بالأجرة ضمن حدود أمانة عم

10/23/2024 5:25:26 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إيقاف استقبال طلبات تراخيص مواقف السيارات بالأجرة ضمن حدود أمانة عمّان.


ويأتي القرار الذي جرى تعميمه على مدراء الدوائر والمناطق في أمانة عمان، ضمن إطار استراتيجية مشروع عمّان مدينة ذكية وتحقيقا للهدف الرئيسي للمشروع ولحين الانتهاء من الدراسات المتعلقة به.

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