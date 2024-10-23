وقف استقبال طلبات تراخيص مواقف السيارات بالأجرة ضمن حدود أمانة عم

وقف استقبال طلبات تراخيص مواقف السيارات بالأجرة ضمن حدود أمانة عم
التاريخ
10/23/2024 5:25:26 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إيقاف استقبال طلبات تراخيص مواقف السيارات بالأجرة ضمن حدود أمانة عمّان.
ويأتي القرار الذي جرى تعميمه على مدراء الدوائر والمناطق في أمانة عمان، ضمن إطار استراتيجية مشروع عمّان مدينة ذكية وتحقيقا للهدف الرئيسي للمشروع ولحين الانتهاء من الدراسات المتعلقة به.
MENAFN23102024000151011027ID1108810160
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.