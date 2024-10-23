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إطلاق الموقع الرسمي لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)

10/23/2024 5:20:39 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬إطلاق‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للدورة،‭ ‬التي‭ ‬ستُقام‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويوفر‭ ‬الموقع‭ ‬معلومات‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬الدورة‭ ‬وتاريخ‭ ‬تأسيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬ويمكن‭ ‬للزوار‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬عبر‭ ‬الرابط‭ ‬ https ‭://‬ isfbahrain ‭.‬ org ،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬المهمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تحديثات‭ ‬مستمرة‭ ‬لنتائج‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتفاصيل‭ ‬حول‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي،‭ ‬وأخبار‭ ‬حصرية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالدورة‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الميزات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬باقة‭ ‬‮«‬العائلة‭ ‬والأصدقاء‮»‬،‭ ‬وباقة‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬المراقبين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للمضيفين‭ ‬المحتملين،‭ ‬والمهنيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة،‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضة،‭ ‬والاتحادات‭ ‬الدولية‭ ‬ومنظمي‭ ‬الفعاليات،‭ ‬للاطلاع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬عالم‭ ‬الرياضات‭ ‬الدولية‭ ‬للشباب،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬نظرة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬الكواليس‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭.‬

كما‭ ‬يوفر‭ ‬الموقع‭ ‬معلومات‭ ‬عامة‭ ‬عن‭ ‬الأماكن‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬استكشاف‭ ‬الثقافة‭ ‬والجمال‭ ‬الفريد‭ ‬للمملكة‭ ‬أثناء‭ ‬إقامتهم‭.‬

ودعت‭ ‬اللجنة‭ ‬الجميع‭ ‬لزيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬المتاح،‭ ‬متمنين‭ ‬التوفيق‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬القادمة‭. ‬

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