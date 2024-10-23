إطلاق الموقع الرسمي لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024) إطلاق الموقع الرسمي للدورة، التي ستُقام تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الجاري.
ويوفر الموقع معلومات شاملة حول الدورة وتاريخ تأسيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، ويمكن للزوار زيارة الموقع عبر الرابط https :// isfbahrain . org ، حيث يتضمن مجموعة من المعلومات المهمة، بما في ذلك تحديثات مستمرة لنتائج المنافسات في مختلف الألعاب الرياضية، وتفاصيل حول أعضاء اللجنة التنفيذية برئاسة السيد علي عيسى إسحاقي، وأخبار حصرية تتعلق بالدورة.
ومن بين الميزات البارزة في الموقع، باقة «العائلة والأصدقاء»، وباقة «برنامج المراقبين» الذي يوفر فرصة فريدة للمضيفين المحتملين، والمهنيين في مجال الرياضة، والشركات في صناعة الرياضة، والاتحادات الدولية ومنظمي الفعاليات، للاطلاع عن كثب على عالم الرياضات الدولية للشباب، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تقديم نظرة مميزة من خلف الكواليس حول كيفية تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.
كما يوفر الموقع معلومات عامة عن الأماكن السياحية في البحرين، مما يمكن الزوار من استكشاف الثقافة والجمال الفريد للمملكة أثناء إقامتهم.
ودعت اللجنة الجميع لزيارة الموقع الرسمي والاستفادة من المحتوى المتاح، متمنين التوفيق لجميع الفرق والمشاركين في المنافسات القادمة.
كلمات دالة
MENAFN23102024000055011008ID1108810015
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.