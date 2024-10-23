تأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمدينة غزة وشمال القطاع

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - أعلنت منظمة الصحة العالمية تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة التي كان من المفترض أن تبدأ، اليوم الأربعاء، بسبب "القصف الكثيف".

وقالت المنظمة في بيان إن "الظروف الحالية، تجعل اصطحاب العائلات أطفالها لتلقي اللقاح ومهمة العاملين في المجال الصحي أمرا مستحيلا".

وأكد رئيس اللجنة الفنية لحملة تطعيم شلل الأطفال بقطاع غزة، مجدي ضهير، تأجيل حملة تطعيم الأطفال في مدينة غزة، ومحافظة شمالي القطاع التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأضاف ضهير بتصريحات لوسائل الإعلام، أن "نحو 120 ألف طفل في مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع لم نتمكن اليوم من إعطائهم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال بسبب الحصار والعدوان المتواصل".

وتابع "ما زلنا ندرس تنفيذ الحملة خلال الأيام المقبلة حسب الواقع على الأرض ووفقا للاستعدادات، لضمان تنفيذ الحملة بشكل أفضل".

وأوضح ضهير أن طواقمهم لم تتمكن من الوصول لجميع الناس بسبب حالة النزوح الكبيرة من محافظة شمال القطاع، إضافة لانشغال الطواقم بتأمينهم وإسعاف الجرحى.

وأشار إلى أن ضمان الوصول للفئة المستهدفة في ظل هذا الوضع صعب مما استدعى التأجيل، مضيفا "نحن في تشاور مستمر مع منظمات دولية شريكة في الحملة لضمان نجاحها".

وفي السياق، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن القصف المكثف والتهجير الجماعي في شمال قطاع غزة يؤجل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

وكان من المقرر اليوم الأربعاء، أن تنطلق الجولة الثانية من حملة تطعيم شلل الأطفال في محافظتي غزة وشمال قطاع غزة، بعد إتمامها في محافظات وسط وجنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، صرح مدير عام دائرة الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية موسى عابد صباح، إن الاجتياح البري في شمال قطاع غزة يهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

يذكر أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، جرى تطعيم نحو 560 ألف طفل في قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، إذ يجتاح الأطفال جرعتين من اللقاح كل منهما على شكل نقطتين في الفم.

وصعد الجيش الإسرائيلي من ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في شمال قطاع غزة المحاصر منذ 19 يوما، خاصة في مخيم جباليا، والتي أسفرت عن أكثر من 700 شهيد، ومئات الجرحى.