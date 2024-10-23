مستعمرون يهدمون خربة جورة الخيل شرق الخليل ويستولون على محتوياتها

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل _ /PNN هدم مستعمرون مساكن المواطنين في تجمع خربة "جورة الخيل" شرق بلدة سعير شرق مدينة الخليل، واستولوا على محتوياتها وأتلفوها بالكامل، بعد أن أجبروا أصحابها على الرحيل عنها قسرا قبل يومين.
وقال المواطن أحمد الشلالدة لـمصادر محلية إنهم فوجئوا، اليوم الأربعاء، بهدم مجموعة من المستعمرين من مستعمرتي "أصفر"، و"أودوفيم"، خربة جورة الخيل بشكل كامل، التي تزيد على 15 مسكنا ومنشأة، وأنهم لم يعلموا بعملية الهدم التي تمت على الأرجح خلال اليومين الماضيين، إلا بعد أن تمكن أحد الأهالي من الوصول إلى المنطقة، لتفقد مساكنهم وحاجياتهم التي رحلوا عنها قسرا قبل يومين، بسبب تصاعد اعتداءات المستعمرين بحقهم.
وأضاف، أن المستعمرين هدموا أكثر من 15 مسكنا ومنشأة، واستولوا على المحتويات كافة من ملابس وأثاث، ونوافذ وأبواب، بالإضافة إلى الاستيلاء على ما يزيد على 20 وحدة للطاقة الشمسية وبطارياتها باهظة التكلفة وتدميرها.
وكانت خمس عشرة عائلة تسكن الخربة قد أُجبرت على ترك مساكنها والرحيل قسرا عنها، تحت تهديد عصابات المستعمرين لها بالسلاح، واعتداءاتهم المستمرة التي طالت ممتلكاتهم وشملت تدمير منازلهم، وسرقة أعداد كبيرة من أغنامهم، واستهداف حياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم، وتهديدهم إما بالقتل أو الرحيل.
وكان آخر تلك الاعتداءات سرقة عشرات المستعمرين الذين يرتدون بلباسا عسكريا، 300 رأس من الأغنام، والاعتداء على الأهالي بالضرب، والاستيلاء على هواتفهم، وتهديدهم بالقتل أواخر الشهر الماضي.
يذكر، أن الاحتلال والمستعمرين يهدمان هذه الخربة للمرة الثانية، إذ هُدمت في المرة الأولى عام 2016.
وفي شهر أكتوبر العام الماضي هدم المستعمرون، تجمع "القانوب" شرق بلدة سعير بالكامل، بعد أن أجبروا 5 عائلات على ترك مساكنها والرحيل قسرا عنها.
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