مستعمرون يهدمون خربة جورة الخيل شرق الخليل ويستولون على محتوياتها

MENAFN - Palestine News ) الخليل _ /PNN هدم مستعمرون مساكن المواطنين في تجمع خربة "جورة الخيل" شرق بلدة سعير شرق مدينة الخليل، واستولوا على محتوياتها وأتلفوها بالكامل، بعد أن أجبروا أصحابها على الرحيل عنها قسرا قبل يومين.

وقال المواطن أحمد الشلالدة لـمصادر محلية إنهم فوجئوا، اليوم الأربعاء، بهدم مجموعة من المستعمرين من مستعمرتي "أصفر"، و"أودوفيم"، خربة جورة الخيل بشكل كامل، التي تزيد على 15 مسكنا ومنشأة، وأنهم لم يعلموا بعملية الهدم التي تمت على الأرجح خلال اليومين الماضيين، إلا بعد أن تمكن أحد الأهالي من الوصول إلى المنطقة، لتفقد مساكنهم وحاجياتهم التي رحلوا عنها قسرا قبل يومين، بسبب تصاعد اعتداءات المستعمرين بحقهم.

وأضاف، أن المستعمرين هدموا أكثر من 15 مسكنا ومنشأة، واستولوا على المحتويات كافة من ملابس وأثاث، ونوافذ وأبواب، بالإضافة إلى الاستيلاء على ما يزيد على 20 وحدة للطاقة الشمسية وبطارياتها باهظة التكلفة وتدميرها.

وكانت خمس عشرة عائلة تسكن الخربة قد أُجبرت على ترك مساكنها والرحيل قسرا عنها، تحت تهديد عصابات المستعمرين لها بالسلاح، واعتداءاتهم المستمرة التي طالت ممتلكاتهم وشملت تدمير منازلهم، وسرقة أعداد كبيرة من أغنامهم، واستهداف حياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم، وتهديدهم إما بالقتل أو الرحيل.

وكان آخر تلك الاعتداءات سرقة عشرات المستعمرين الذين يرتدون بلباسا عسكريا، 300 رأس من الأغنام، والاعتداء على الأهالي بالضرب، والاستيلاء على هواتفهم، وتهديدهم بالقتل أواخر الشهر الماضي.

يذكر، أن الاحتلال والمستعمرين يهدمان هذه الخربة للمرة الثانية، إذ هُدمت في المرة الأولى عام 2016.

وفي شهر أكتوبر العام الماضي هدم المستعمرون، تجمع "القانوب" شرق بلدة سعير بالكامل، بعد أن أجبروا 5 عائلات على ترك مساكنها والرحيل قسرا عنها.

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