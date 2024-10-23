حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 10 (كونا) -- الثالث والعشرون من أكتوبر

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1972 - مجلس الوزراء يقرر وضع ثمانية مراقبين كويتيين تحت تصرف لجنة المصالحة التابعة لجامعة الدول العربية للاشراف على تطبيق وقف إطلاق النار بين شطري اليمن وبهذا كانت الكويت الدولة العربية الثانية بعد الجزائر التي توافق على وضع مراقبين.

1977 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على اختيار الكويت عضوا في مجلس الأمن الدولي عن المجموعة الآسيوية لاول مرة لعامي 1978 و1979 حيث حصلت على 130 صوتا من أصل 144.

1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يجتمع مع رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر في لندن لبحث تطورات كارثة العدوان العراقي على دولة الكويت.

2009 - النائب والوزير السابق طلال العيار ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 50 عاما بعد رحلة عطاء قضاها في خدمة الوطن حيث كان عضوا في مجلس الأمة عدة دورات كما تقلد حقيبتي وزارتي (الكهرباء والماء) و(الشؤون الاجتماعية والعمل).

2013 - شركة البترول الكويتية العالمية تدشن مشروع مجمع (نغيسون) للتكرير والبتروكيماويات في فيتنام بتكلفة تسعة مليارات دولار أمريكي.

2017 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة مع منظمة الصحة العالمية بقيمة أربعة ملايين دولار أمريكي للإسهام في القضاء على الأمراض المدارية المهمشة في أفريقيا.

2017 - الكويت تتبرع بـ15 مليون دولار لمصلحة لاجئي الروهينغيا في المؤتمر الدولي للمانحين بجنيف بمساهمة جهات رسمية وشعبية لتخفيف معاناتهم.

2021 - شركة البترول الكويتية العالمية تزود مطار (غاتويك) البريطاني بأول شحنة من وقود الطيران المستدام (اس.ايه.اف).(النهاية) م ب ر / ن س ن