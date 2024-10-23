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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض سنتا واحدا ليبلغ 67ر73 دولار

10/23/2024 5:01:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي سنتا واحدا ليبلغ 67ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 68ر73 دولار في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75ر1 دولار لتبلغ عند التسوية 04ر76 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53ر1 دولار لتبلغ 09ر72 دولار.
وأظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات الخام ارتفعت 64ر1 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مجتمعة بمقدار 5ر3 مليون برميل في الأسبوع نفسه.
وفي الصين خفضت البنوك التجارية يوم أمس الأول أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام بنسبة 1ر3 في المئة و5 سنوات بنسبة 6ر3 بالمئة بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لما أعلنه بنك الشعب الصيني (بي.بي.أو.سي).
وتأتي هذه التخفيضات كجزء من حزمة تحفيزات اقتصادية أعلنت عنها السلطات الصينية في سبتمبر الماضي بهدف دعم النمو الاقتصادي الذي يشهد تباطؤا.(النهاية)

خ م / ط أ ب




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