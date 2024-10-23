سعر برميل النفط الكويتي ينخفض سنتا واحدا ليبلغ 67ر73 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 10 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي سنتا واحدا ليبلغ 67ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 68ر73 دولار في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 75ر1 دولار لتبلغ عند التسوية 04ر76 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53ر1 دولار لتبلغ 09ر72 دولار.
وأظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات الخام ارتفعت 64ر1 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مجتمعة بمقدار 5ر3 مليون برميل في الأسبوع نفسه.
وفي الصين خفضت البنوك التجارية يوم أمس الأول أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام بنسبة 1ر3 في المئة و5 سنوات بنسبة 6ر3 بالمئة بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لما أعلنه بنك الشعب الصيني (بي.بي.أو.سي).
وتأتي هذه التخفيضات كجزء من حزمة تحفيزات اقتصادية أعلنت عنها السلطات الصينية في سبتمبر الماضي بهدف دعم النمو الاقتصادي الذي يشهد تباطؤا.(النهاية)
خ م / ط أ ب
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