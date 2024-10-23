Wednesday, 23 October 2024 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائبة الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة مستعدة لتترأسها امرأة لأول مرة في تاريخها

10/23/2024 5:01:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 10 (كونا) -- اكدت نائبة الرئيس الأمريكي المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس أن الولايات المتحدة مستعدة لأن ترأسها إمرأة لأول مرة في تاريخها وهو ما تسعى إلى تحقيقه بعد ثماني سنوات من فشل هيلاري كلينتون في هذا الرهان.
وقالت هاريس خلال مقابلة مع شبكة (أن بي سي) الأمريكية بثت مساء امس الثلاثاء "بالتأكيد الولايات المتحدة مستعدة لرئاسة امرأة وأنا أرى ذلك من حيث كل مناحي الحياة في بلدنا".
وقللت هاريس من أهمية تأثير جنسها سلبا على حظوظها قائلة "أنا امرأة بوضوح لست بحاجة إلى الإشارة إلى ذلك لأي شخص .. النقطة التي يهتم بها معظم الناس حقا هي هل يمكنك القيام بهذه المهمة (الرئاسة) وهل لديك خطة للتركيز على خدمة الشعب بالفعل".
وأضافت هاريس أن من يأتي إلى الفعاليات السياسية التي تنظمها حملتها "سيجد أن هناك رجالا ونساء في تلك الفعاليات سواء كانت فعاليات صغيرة أو فعاليات تضم 10 آلاف شخص .. لذا فإن التجربة التي أعيشها هي تجربة من الواضح فيها أنه بغض النظر عن جنس الشخص فإن الشعب الامريكي يريد أن يعرف أن رئيسه لديه خطة لخفض التكاليف وأن رئيسه لديه خطة لتأمين الولايات المتحدة".
من جهة أخرى أكدت هاريس وحدة الأمريكيين وأهمية تجاوز نقاط الخلاف موضحة أن "جزءا مما هو مهم في هذه الانتخابات ليس فقط طي الصفحة بل إغلاق الصفحة والفصل حول العصر الذي يقول إن الأمريكيين منقسمون".
وتابعت "ما أعرفه من تجربتي الشخصية ومن تجربتي المعاشة ومن أسفاري حتى في الآونة الأخيرة أن الغالبية العظمى منا لديهم الكثير من القواسم المشتركة أكثر مما يفرقنا وما يريده الشعب الأمريكي من رئيسه هو أن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين وأتعهد بأن أكون رئيسة من هذا النوع".
واعتبرت هاريس أن الشعب الامريكي يستحق أن يكون لديه رئيس يركز على الحلول وليس فقط تأجيج نيران الانقسام والكراهية.
وتكثف هاريس حاليا من ظهورها الإعلامي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل بقصد استمالة مزيد من الناخبين.
وتسعى هاريس إلى أن تكون أول سيدة على الإطلاق تحكم الولايات المتحدة منذ استقلالها بعد أن تعاقب على حكم البلاد 46 رئيسا جميعهم من الرجال.(النهاية)

ع س ج / م خ




MENAFN23102024000071011013ID1108809871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث