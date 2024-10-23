نائبة الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة مستعدة لتترأسها امرأة لأول مرة في تاريخها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 23 - 10 (كونا) -- اكدت نائبة الرئيس الأمريكي المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس أن الولايات المتحدة مستعدة لأن ترأسها إمرأة لأول مرة في تاريخها وهو ما تسعى إلى تحقيقه بعد ثماني سنوات من فشل هيلاري كلينتون في هذا الرهان.
وقالت هاريس خلال مقابلة مع شبكة (أن بي سي) الأمريكية بثت مساء امس الثلاثاء "بالتأكيد الولايات المتحدة مستعدة لرئاسة امرأة وأنا أرى ذلك من حيث كل مناحي الحياة في بلدنا".
وقللت هاريس من أهمية تأثير جنسها سلبا على حظوظها قائلة "أنا امرأة بوضوح لست بحاجة إلى الإشارة إلى ذلك لأي شخص .. النقطة التي يهتم بها معظم الناس حقا هي هل يمكنك القيام بهذه المهمة (الرئاسة) وهل لديك خطة للتركيز على خدمة الشعب بالفعل".
وأضافت هاريس أن من يأتي إلى الفعاليات السياسية التي تنظمها حملتها "سيجد أن هناك رجالا ونساء في تلك الفعاليات سواء كانت فعاليات صغيرة أو فعاليات تضم 10 آلاف شخص .. لذا فإن التجربة التي أعيشها هي تجربة من الواضح فيها أنه بغض النظر عن جنس الشخص فإن الشعب الامريكي يريد أن يعرف أن رئيسه لديه خطة لخفض التكاليف وأن رئيسه لديه خطة لتأمين الولايات المتحدة".
من جهة أخرى أكدت هاريس وحدة الأمريكيين وأهمية تجاوز نقاط الخلاف موضحة أن "جزءا مما هو مهم في هذه الانتخابات ليس فقط طي الصفحة بل إغلاق الصفحة والفصل حول العصر الذي يقول إن الأمريكيين منقسمون".
وتابعت "ما أعرفه من تجربتي الشخصية ومن تجربتي المعاشة ومن أسفاري حتى في الآونة الأخيرة أن الغالبية العظمى منا لديهم الكثير من القواسم المشتركة أكثر مما يفرقنا وما يريده الشعب الأمريكي من رئيسه هو أن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين وأتعهد بأن أكون رئيسة من هذا النوع".
واعتبرت هاريس أن الشعب الامريكي يستحق أن يكون لديه رئيس يركز على الحلول وليس فقط تأجيج نيران الانقسام والكراهية.
وتكثف هاريس حاليا من ظهورها الإعلامي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل بقصد استمالة مزيد من الناخبين.
وتسعى هاريس إلى أن تكون أول سيدة على الإطلاق تحكم الولايات المتحدة منذ استقلالها بعد أن تعاقب على حكم البلاد 46 رئيسا جميعهم من الرجال.(النهاية)
ع س ج / م خ
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