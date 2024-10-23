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بلدية الكويت تعتمد 18 موقعا للتخييم الربيعي لموسم (2024 - 2025)

10/23/2024 5:01:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 10 (كونا) -- أعلنت بلدية الكويت اعتماد لجنة المخيمات لـ18 موقعا في شمال وجنوب البلاد لإقامة المخيمات الربيعية للموسم (2024 - 2025) وذلك ضمن إطار استعداداتها لإنهاء التحضيرات والتجهيزات كافة للموسم الربيعي الجديد.
وقالت إدارة العلاقات العامة بالبلدية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الموسم سيبدأ في 15 نوفمبر المقبل وإنه تم اختيار 10 مواقع للتخييم في محافظة الجهراء و8 مواقع أخرى في محافظة الأحمدي.
وأضافت أن اللجنة قررت تقليص عدد المواقع المسموح بها من 23 موقعا في الموسم الماضي ليصبح 18 موقعا فقط بعد إلغاء 6 مواقع منها 4 جنوب البلاد لقربها من معسكرات عريفجان الممنوع التخييم بها.
وأفادت الإدارة أنه تم إلغاء موقع بالقرب من جواخير كبد لعدم موافقة الهيئة العامة للبيئة إضافة إلى إلغاء موقع آخر مقابل منطقة العيون في الجهراء لقربه من المناطق السكنية.
وكشفت عن توفير 14 موقعا مخصصا للجمعيات التعاونية إذ تم توزيع 8 مواقع في شمال البلاد و6 في الجنوب لإقامة الأسواق المركزية لبيع المواد الغذائية ومستلزمات البر إلى جانب توفير أماكن ترفيهية لخدمة أصحاب المخيمات الربيعية.
وأكدت أن استقبال طلبات أصحاب المخيمات سيبدأ اعتبارا من 15 نوفمبر عبر رابط QR من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبلدية الكويت لإصدار التراخيص المؤقتة بعد دفع الرسوم المقررة وقدرها 50 دينارا كويتيا إضافة إلى مبلغ التأمين البالغ 100 دينار عن طريق (الكي نت).(النهاية)

ط م س / ع س




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