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ارتفاع اجمالي رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر في السعودية بنسبة 4ر13 في المئة لعام 2023

10/23/2024 5:01:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 23 - 10 (كونا) -- اعلنت هيئة الاحصاء السعودية اليوم الاربعاء ارتفاع اجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2023 بنسبة 4ر13 في المئة مقارنة بعام 2022.
وذكرت الهيئة في بيانات نشرتها ان رصيد اجمالي الاستثمار المباشر للعام الماضي بلغ 347ر897 مليار ريال سعودي (9ر238 مليار دولار) مقارنة ب791 مليار ريال سعودي (6ر210 مليار دولار) لعام 2022.
واظهرت البيانات ان اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (الكلية) في العام الماضي بلغ نحو 96 مليار ريال سعودي (5ر25 مليار دولار) متجاوزا مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغة 83 مليار ريال سعودي (10ر22 مليار دولار) بنسبة 16 في المئة.
واوضحت ان نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4ر2 في المئة في العام الماضي محققة المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأكدت البيانات المنشورة فاعلية برامج الرؤية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة والمبادرات الطموحة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف رفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية من مختلف أنحاء العالم.
وحققت المملكة مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين (جي 20) اذ احتلت المرتبة 11 من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمرتبة 16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الماضي كما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث معدل نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمرتبة الرابعة من حيث معدل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لنفس العام.
وبالنظر إلى أداء الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأنشطة الاقتصادية للعام الماضي وذلك وفق البيانات المنشورة عن وزارة الاستثمار يأتي نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى بين الأنشطة الاقتصادية من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي بنهاية العام الماضي كما يأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات وصافي التدفقات لنفس العام.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة في المملكة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الماضي وذلك بواقع 202 مليار ريال سعودي (8ر53 مليار دولار) أي ما يعادل نسبة 23 في المئة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في حين تأتي الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بتدفقات تقدر بنحو 13 مليار ريال سعودي (4ر3 مليار دولار) مشكلة نحو نسبة 14 في المئة من إجمالي التدفقات الداخلة في المملكة لنفس العام.(النهاية)

خ ن ش / م خ




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