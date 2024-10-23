ارتفاع اجمالي رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر في السعودية بنسبة 4ر13 في المئة لعام 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 23 - 10 (كونا) -- اعلنت هيئة الاحصاء السعودية اليوم الاربعاء ارتفاع اجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2023 بنسبة 4ر13 في المئة مقارنة بعام 2022.
وذكرت الهيئة في بيانات نشرتها ان رصيد اجمالي الاستثمار المباشر للعام الماضي بلغ 347ر897 مليار ريال سعودي (9ر238 مليار دولار) مقارنة ب791 مليار ريال سعودي (6ر210 مليار دولار) لعام 2022.
واظهرت البيانات ان اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (الكلية) في العام الماضي بلغ نحو 96 مليار ريال سعودي (5ر25 مليار دولار) متجاوزا مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغة 83 مليار ريال سعودي (10ر22 مليار دولار) بنسبة 16 في المئة.
واوضحت ان نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4ر2 في المئة في العام الماضي محققة المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأكدت البيانات المنشورة فاعلية برامج الرؤية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة والمبادرات الطموحة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف رفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية من مختلف أنحاء العالم.
وحققت المملكة مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين (جي 20) اذ احتلت المرتبة 11 من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمرتبة 16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الماضي كما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث معدل نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمرتبة الرابعة من حيث معدل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لنفس العام.
وبالنظر إلى أداء الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأنشطة الاقتصادية للعام الماضي وذلك وفق البيانات المنشورة عن وزارة الاستثمار يأتي نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى بين الأنشطة الاقتصادية من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي بنهاية العام الماضي كما يأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات وصافي التدفقات لنفس العام.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة في المملكة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الماضي وذلك بواقع 202 مليار ريال سعودي (8ر53 مليار دولار) أي ما يعادل نسبة 23 في المئة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في حين تأتي الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بتدفقات تقدر بنحو 13 مليار ريال سعودي (4ر3 مليار دولار) مشكلة نحو نسبة 14 في المئة من إجمالي التدفقات الداخلة في المملكة لنفس العام.(النهاية)
خ ن ش / م خ
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