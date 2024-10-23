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(الداخلية): ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمواد التموينية المدعومة

10/23/2024 5:01:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي اليوم الأربعاء ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المواد التموينية المدعومة من الدولة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إنه تم ضبط كمية كبيرة من المواد التموينية بحوزة المتهمين بوزن اجمالي يقدر بحوالي 22 طنا.
وذكر أنه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.(النهاية)

ع ج ر / أ ن د




MENAFN23102024000071011013ID1108809867

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