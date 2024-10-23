(الداخلية): ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمواد التموينية المدعومة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي اليوم الأربعاء ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المواد التموينية المدعومة من الدولة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إنه تم ضبط كمية كبيرة من المواد التموينية بحوزة المتهمين بوزن اجمالي يقدر بحوالي 22 طنا.
وذكر أنه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.(النهاية)
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