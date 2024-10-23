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اختتام كتارا للرواية العربية مسجلا حضورا للإبداعات الفكرية

10/23/2024 4:58:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختتمت فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان كتارا للرواية العربية، الذي أقيم في الفترة من 13 إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، وتضمنت إعلان الفائزين بجوائز كتارا للرواية العربية.
وشهد ختام المهرجان تكريم دور النشر والجهات المشاركة في معرض كتارا للكتاب في نسخته الثانية التي صاحبت المهرجان، كما تم تكريم الفنانين التشكيليين المشاركين في فعالية "شخصية العام" الكاتب المغربي التهامي الوزاني، حيث أبدع التشكيليون في رسم البيئة التي كتب فيها الوزاني روايته "الزاوية" التي تعد أول رواية مغربية صدرت في أربعينيات القرن الماضي، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وسجل معرض كتارا للكتاب حضورا بارزا للإبداعات الفكرية في مختلف المجالات الأدبية والفكرية، حيث قدمت العديد من دور النشر من قطر وخارجها ومؤسسات بحثية آلاف العناوين من الأعمال الأدبية والفكرية، فضلا عن مشاركة عدد من دور النشر القطرية الناشئة التي شاركت لأول مرة في هذا المعرض.
ومن أبرز دور النشر القطرية التي شاركت في المعرض؛ دار كتارا للنشر، ودار روزا للنشر والتوزيع، ودار الوتد، ومكتبة كتارا للرواية العربية، والعديد من المكتبات، بالإضافة إلى عدد من دور النشر الجديدة التي تم تدشينها العام الحالي بعد قرار وزارة الثقافة بتخفيض الرسوم المتعلقة بدور النشر.
وتأتي دار نشر سعاد الكواري ضمن دور النشر التي شاركت لأول مرة في المعرض، من خلال إصدار لها وهو ترجمة إلى الإنجليزية للطبعة الثانية من ديوانها باب جديد للدخول، وتمثلت رؤيتها في نقل الإبداع القطري إلى العالم عبر الترجمة.
كما شاركت للمرة الأولى دار نبراس للنشر والتوزيع، وهي دار شبابية تسعى لإثراء الحركة الثقافية والأدبية من خلال تقديم محتوى متنوع ومتميز لتصبح منصة للابتكار والتجارب الأدبية واكتشاف المواهب ودعم الشباب لتكون نبراسا يضيء ويرشد العقول إلى دروب العلم والمعرفة.
من جانبها، تسعى دار "متمم" للنشر إلى أن تكون قيمة مضافة للحركة الثقافية في دولة قطر بصفة عامة وصناعة النشر بصفة خاصة، وذلك في إطار جهود الدار لتحقيق الريادة في هذا المجال عبر نشر وتوزيع الكتب والمؤلفات في شتى مجالات الفكر والثقافة التي تعنى باهتمامات الأفراد والمؤسسات التعليمية في قطر والعالم العربي.
وشارك في معرض كتارا الثاني للكتاب المصاحب لمهرجان كتارا للرواية العربية في نسخته العاشرة، مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية، وذلك من خلال عرض العديد من منشورات المركز العلمية، لا سيما مجلة رواق التاريخ والتراث بأعدادها الكاملة ومنشورات مشروع ترجمة وثائق حكومة بومباي.
وقال المشرف العام على المركز محمد همام فكري، إن من بين المنشورات التي قدمها المركز بالمعرض، مشروع قطر ودول الخليج في وثائق الأرشيف الهندي، وكتابات الدكتور رشدي راشد فيما يتعلق بالتراث، وكتاب الحج من قطر قديما، فضلا عن كتابات الشيخ الدكتور حسن بن محمد آل ثاني فيما يتعلق بتحقيق كتب تاريخ قطر، مثل كتاب مجموع الفضائل في فن النسب وتاريخ القبائل، وغيره من إصدارات المركز البحثية التي تقوم على تحقيق وجمع مصادر تاريخ قطر ودول الخليج العربي.
وقال مدير مركز يونس إمره الثقافي التركي في الدوحة الدكتور أحمد أويصال "إن المركز شارك في معرض كتارا للكتاب المصاحب للنسخة العاشرة من مهرجان كتارا للرواية العربية، بإصدارات حول تعليم اللغة التركية وأخرى تعرف ببعض الرموز في الثقافة التركية".
وأضاف أويصال "أن المركز يسعى من خلال بعض الكتب المترجمة من التركية إلى العربية إلى أن يكون جسرا بين دولة قطر وتركيا في التبادل الثقافي، حيث يوجد اهتمام في قطر باللغة التركية يقابله اهتمام بين الأتراك باللغة العربية".
وشهد اليوم الختامي لمهرجان كتارا للرواية العربية في نسخته العاشرة إقامة العديد من الفعاليات، بينها لقاء أداره الشاعر محمد ناصر الشهواني، الذي استضاف الكاتب حمدان الشمراني مدير دار حروف الكويتية للنشر، حيث تم تسليط الضوء على مسيرة الدار التي انطلقت العام 2017، وحضورها الدائم في معرض الدوحة الدولي للكتاب منذ تأسيسها.
وأوضح مدير دار حروف الكويتية للنشر، أن الدار لا تقتصر على نشر الكتب فحسب، بل تسعى جاهدة لبناء جسور تواصل قوية بين الكاتب والقارئ، وتهدف إلى خلق مجتمع قارئ متفاعل، معبرا عن فخر الدار بتقديم أعمال الكتاب القطريين، حيث وصل عدد الكتب التي نشرتها لكتاب قطريين إلى 16 كتابا. كما شهد اليوم الختامي للمهرجان تنظيم لقاء حواري أدارته الأستاذة مريم السليطي -مديرة دار يلدز- مع الكاتب عبد العزيز الشيخ حول روايته الجديدة "حوبة عتيق" وبطلها عتيق بن مرهون، حيث استوحى الكاتب شخصيته من تراث شعبي قديم، وهي قصة حدثت في نهاية القرن الـ17، تحدث فيها الكاتب عن معاناة عتيق ومأساته والظروف التي تعرض لها، حيث تعد الرواية الأكثر مبيعا ضمن إصدارات دار يلدز للنشر والتوزيع.

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