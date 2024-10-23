ثورة في الطب.. استخدام لعاب سحلية للكشف عن ورم نادر في البنكرياس

MENAFN - Alghad Newspaper)تنتج خلايا بيتا في البنكرياس الأنسولين، وهو هرمون يساعد الجسم على امتصاص السكر من الدم. وفي حالات نادرة، تتعطل هذه الخلايا، ما يؤدي إلى ظهور ورم حميد يسمى الورم الأنسوليني، الذي لا ينتشر عادة، لكنه يسبب مشاكل بسبب الإفراط في إنتاج الأنسولين.



ويوضح مارتي بوس، المعد الرئيسي للدراسة، أن المرضى يعانون من قلة الطاقة وغالبا ما يفقدون الوعي بسبب انخفاض مستويات السكر. وعادة ما يستغرق الأمر وقتا طويلا لتشخيص الحالة.



وعلى الرغم من وجود فحوصات مثل التصوير المقطعي المحوسب، إلا أنها ليست دائما فعّالة في كشف الأورام الأنسولينية.



وقال مارتن غوتارد، أستاذ الطب النووي: "في الماضي، كان الجراحون يقطعون أجزاء من البنكرياس حتى يجدوا الورم، ما قد يؤدي إلى إزالة البنكرياس بالكامل. لذلك، كانت هناك حاجة لفحص أفضل".



وبهذا الصدد، طوّر غوتارد وفريقه فحصا جديدا يُسمى Exendin-PET، يعتمد على مادة موجودة في لعاب وحش Gila (نوع من السحالي)، والذي يتيح تحديد موقع الأورام الأنسولينية بدقة.



ويوضح غوتارد: "ابتكرنا نسخة أكثر استقرارا من هذه المادة تُسمى Exendin، وأضفنا إليها مادة مشعة لرؤيتها في فحص PET. هذا ساعد في اكتشاف الأورام الأنسولينية بدقة".



وفي دراسة شملت 69 مريضا بالغا يُشتبه في إصابتهم بالورم الأنسوليني، كشف الفحص الجديد عن أورام لدى 95% من المرضى، مقارنة بـ 65% مع الفحوصات الحالية.



ويقول بوس: "نعتقد أن الفحص الجديد يمكن أن يحل مكان جميع الفحوصات الأخرى. جميع الأورام التي تم اكتشافها بهذا الفحص أُزيلت، وتم شفاء المرضى تماما بعد الجراحة".



وتتمثل الخطوة التالية في تقديم فحص Exendin-PET في العيادات كفحص قياسي.



وسيقوم الباحثون بتقييم تأثير هذا الفحص على جودة حياة المرضى وتوفير التكاليف، بالإضافة إلى دراسة إمكانية استخدام Exendin لعلاج الأورام الأنسولينية في مشروع بحثي جديد يُعرف باسم LightCure.

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