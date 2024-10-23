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انطلاق فعاليات مسابقة الشعر النبطي في وادي رم

10/23/2024 4:58:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلقت أمس في وادي رم فعاليات اليوم الأول من مسابقة الشعر النبطي التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الأردن الرابع لسباقات الهجن والشعر النبطي والذي يحظى برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، حيث أقيمت أمسية شعرية لاختيار الشعراء المتأهلين الثلاثة الأوائل، لتجري التصفيه بينهم اليوم، وإعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.
وقال الدكتور سالم الدهام رئيس لجنة تحكيم المسابقة إن مسابقة الشعر النبطي التي تنظمها وزارة الثقافة ولجنة رياضة الهجن الأردنية ضمن مهرجان سباقات الهجن والشعر النبطي الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد قد أخذت على عاتقها الانتقال بالمسابقة إلى أفق عربي أوسع يتيح تطعيم البيئة الشعرية المحلية بتجارب عربية شقيقة متنوعة جاءت من عُمان والإمارات العربية والسعودية والعراق ومصر وسوريا وفلسطين واليمن، وهذا من شأنه أن يخلق حالة من التأثر والتأثير سواء على مستوى تقنيات الكتابة الشعرية أو الأسلوب والمحتوى الشعريين، كما أن تلاقح هذه التجارب سيولد اهتمامات مشتركة ومساحات من التنافس الإيجابي تمتد على طائفة واسعة من البيئات الشعرية التي تشكل الوجدان العربي بوصف الشعر من أدوات تشكيل هذا الوجدان، ومحركاً عميقاً من محركاته، ونحن بدورنا في وزارة الثقافة وفي لجنة رياضة الهجن نرعى هذه المسابقة ونهيئ لها الظروف المناسبة لنطلّ من خلالها على أجمل مساحات البوح وأعمق لحظات التأمل لدى الشعراء المشاركين في هذه التظاهرة الثقافية على رمال رم الذهبية التي تحكي جانباً من سرديتنا الوطنية الممتدة على تلك الروابي والهضاب، تذكرنا بالآباء والأجداء وهم يغنون الهجيني فوق رواحلهم، فيستمدون ألحانه من وقع خطاها المتهادية على ذلك السجل التاريخي الوطني الذي نستنطقه اليوم في أماسينا الشعرية.

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