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أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق حتى الجمعة

10/23/2024 4:58:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوقع اليوم الأربعاء، أن تسجل درجات الحرارة العظمى دون معدلاتها الاعتيادية، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الخميس، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


وتبقى درجات الحرارة يوم الجمعة، دون معدلاتها الاعتيادية، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 8 ، وفي مرتفعات الشراة 18 - 7, وفي مناطق البادية 22 - 9, وفي مناطق السهول 20 - 10, وفي الأغوار الشمالية 28 - 16, وفي الأغوار الجنوبية 30 - 18، وفي البحر الميت 29 - 17، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.-(بترا)

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