العمل تستقبل الملاحظات حول تحديث تعليمات الفحوصات الطبية الأولية والدورية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية للسلامة والصحة المهنية وحرصا من وزارة العمل على أن تكون هذه المنظومة تتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال وما يطرأ من تغيرات على بيئة العمل فقد عملت وزارة العمل على تحديث تعليمات الفحوصات الطبية الاولية والدورية المعمول بها حاليا، حيث تم اعداد مسودات هذه التعليمات من خلال فريق مشكل من المعنيين من وزارتي العمل والصحة وقد حددت هذه التعليمات وبشكل تفصيلي نوعية ودورية الفحص بناء على طبيعة الاخطار المهنية التي يتعرض لها العاملين في مكان العمل.
وتدعو الوزارة أصحاب العمل والمهتمين إلى الإطلاع على هذه المسودات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة للتشاور الإلكتروني حول التشريعات، علما بأنه سيتم استقبال كافة الملاحظات والمقترحات حول هذه التعليمات عبر البريد الالكتروني المعتمد لهذه الغاية ([email protected] ) واخر موعد لاستقبال الملاحظات 2024/11/5.
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