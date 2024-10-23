العمل تستقبل الملاحظات حول تحديث تعليمات الفحوصات الطبية الأولية والدورية

وتدعو الوزارة أصحاب العمل والمهتمين إلى الإطلاع على هذه المسودات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة للتشاور الإلكتروني حول التشريعات، علما بأنه سيتم استقبال كافة الملاحظات والمقترحات حول هذه التعليمات عبر البريد الالكتروني المعتمد لهذه الغاية ([email protected] ) واخر موعد لاستقبال الملاحظات 2024/11/5.

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