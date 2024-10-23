أكاديميون ومحللون سياسيون يناقشون النظام العالمي الجديد والأزمات في الشرق الأوسط



جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الفكر العربي، حول "آفاق النّظام العالميّ الجديد وتصاعُد الأزمات في الشّرق الأوسط "، شارك فيها الدكتور حسن المومني، عميد كلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية، والدكتور منذر حوارات، الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، وأدارها الدكتور بدر ماضي، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الألمانية الأردنية.



أشار د.بدر ماضي خلال إدارته للجلسة إلى أن ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط يؤثر بشكل كبير على سلوكيات الدول في المنطقة وسياساتها الداخلية وحدود أدوارها الخارجية، إذ أصبحت هذه الأحداث جزءًا من سياسات تعامل الدول الكبرى مع دول المنطقة، مضيفًا أن منطقة الشرق الأوسط تعد أساسًا ومفتاحًا لفهم ديناميكيات النظام العالمي الحالي، وأن أي تغييرات أو نزاعات تحدث فيها قد تكون لها تداعيات كبيرة على المستوى الدولي.



وأوضح د.ماضي خلال حديثه أن هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بما يجري في المنطقة، وظهور نظام عالمي جديد منذ أحداث الربيع العربي، وما رافقه من تغيرات كبيرة، وأشار د.ماضي أنه في حال قيام نظام دولي جديد فإن القوى المؤثرة عليه ستكون عديدة، منها: الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وقضايا الطاقة والمياه، والهجرة والنزوح، والإرهاب والتطرف، والأمن والاستقرار الدولي، والسياسات الدولية، والعلاقات الدبلوماسية على صعيد المنطقة وخارجها، التجارة الدولية.

وتحدث د.حسن المومني عن أن أهم التحولات التي يمكن أن ترافق النظام العالمي الجديد، مبينًا أنه نظام لا يحمل أي أيديولوجيا، وأن تأثير الأحداث والتحولات سيلاحظ بعد مدة من الزمن وليس بشكل مباشر في المنطقة، وأضاف د.المومني أن نزعة التغيير في العالم لم تبدأ منذ السابع من أكتوبر، إلا أن ما يجري فرض على الدول الكبرى إعادة تقييم أوضاعها في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم نفسها بطرق أخرى.



وقال د.المومني: إن الحديث عن القوى الكبرى والتحول إلى نظام عالمي جديد ينحصر في الحديث عن أمريكا والصين كقوى صاعدة، وأن روسيا لن تكون جزءًا من عملية التغيير في المستقبل، إذ أن الصين، ومن خلال بسط نفوذها الاقتصادي على بعض الدول، وإنجازاتها في توسيع التجمعات التي تتمحور حولها مثل مجموعة بريكس، نجحت في تأسيس قاعدة لها يمكن البناء عليها.



وبين أ.جواد الحمد ظاهرة تصاعد وتنامي الأزمات في الشرق الأوسط في ظل الأزمة التي يعيشها النظام الدولي، وافتقاده للدور الفعال في المنطقة بمختلف أبعاده، إضافة إلى أزمات النظام العربي المرتبط بعضها بالنظام الدولي وبعضها بأسباب عربية أو قطرية، موضحًا بأن التحولات في المنطقة كشفت العجز والضعف وسوء التقدير الاستراتيجي لبعض أصحاب القرار والنخب والمثقفين في المنطقة، وأن النظام العربي استفاد من ديناميكيات السابع من أكتوبر.



وقدم أ.الحمد عددًا من التصورات والتوصيات للخروج من مأزق الارتهان للنظام الدولي، والأطماع لبعض القوى العاملة في المنطقة، وللتقليل من حدة هذه الأزمات واحتوائها، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أهمية التمسك بالهوية العربية والإسلامية الحضارية، والتفكير الجاد بتحقيق المصالح العربية المشتركة، ودعم الشعب الفلسطيني بكافة الطرق الممكنة.



وبدوره أشار د.منذر حوارات إلى أن التفاعلات بين القوى الكبرى والإقليمية تحدث مشهدًا معقدًا يصعب فيه تحقيق استقرار دائم في منطقة الشرق الأوسط، فصعود قوى إقليمية مثل إيران وتركيا، وتزايد تأثير إسرائيل كقوة إقليمية، بالإضافة إلى التحولات الدولية مع تعدد الأقطاب، تضع تحديات كبيرة أمام الدول العربية، إلا أن هذه التحديات تفتح أيضًا فرصًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي مع القوى الكبرى مثل الصين وروسيا، مما يعزز من دور الدول العربية في صياغة مستقبل المنطقة.



وأكد د.حوارات أن الحلول المستدامة تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا قويًا، وتطوير سياسات مرنة قادرة على التكيف مع التغيرات الجيوسياسية والتحديات البيئية والاقتصادية، وأن مستقبل المنطقة يعتمد بشكل كبير على كيفية استجابة الدول الإقليمية لهذه التحولات والتحديات، وعلى قدرتها في بناء تحالفات إقليمية ودولية تُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.



هذا، ويذكر أنه جرى نقاش موسع بين المتحدثين والحضور حول القضايا التي طُرحت.