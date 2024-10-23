الخطوط الجوية التركية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إيران

ومن غير الممكن شراء تذاكر طيران من المواقع الإلكترونية لكلتا الشركتين في تواريخ قبل 1 نوفمبر.





وذكرت الشركتان أن "الرحلات الجوية في التواريخ المطلوبة (حتى نهاية أكتوبر) غير متوفرة".



وألغت الشركتان في وقت سابق من شهر أكتوبر رحلاتهما إلى إيران ولبنان والعديد من دول الشرق الأوسط الأخرى لفترات معينة على خلفية التوترات في المنطقة.



وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت نقلا عن مصادر مطلعة، الأحد الماضي، إن جميع الاستعدادات في إسرائيل لضرب إيران اكتملت وإن الهجوم سيكون كبيرا، مع الأخذ في الاعتبار الرد الإيراني المحتمل.



وشدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اليوم نفسه على أن أي هجوم على إيران يعني تخطي خطوطنا الحمراء ولن نتركه دون رد، مشيرا إلى أن اندلاع حرب شاملة سيجر الولايات المتحدة.-(RT)

