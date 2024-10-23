إعلام عبري: دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

MENAFN - Alghad Newspaper)وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه تلقى بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق على وسط البلاد.



وقال جيش الاحتلال إن سلاح الجو اعترض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.



بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى اعتراض صاروخ في أجواء مدينة بتاح تكفا شمال شرقي تل أبيب، واعتراض صاروخين في مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا.



ولاحقا أعلن حزب الله أنه قصف عند الساعة 08:00 من صباح اليوم الأربعاء قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.



من جهة أخرى، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بالعثور في يوكنعام جنوب حيفا على المسيرة التي أطلقت أمس واختفت عن منظومة الدفاعات الجوية.RT