إعلام عبري: دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت الإذاعة الإسرائيلية الأربعاء، بدوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون، وقالت مراسلتنا إن 70 صاروخا أطلق من لبنان في الرشقة الأخيرة تجاه شمال ووسط إسرائيل.
وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه تلقى بلاغات عن إصابات إثر التدافع بالطريق نحو الملاجئ بعد إطلاق صواريخ
على وسط البلاد.
وقال جيش الاحتلال إن سلاح الجو اعترض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.
بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى اعتراض صاروخ في أجواء مدينة بتاح تكفا شمال شرقي تل أبيب، واعتراض صاروخين في مطار رامات ديفيد العسكري في مرج بن عامر شرق حيفا.
ولاحقا أعلن حزب الله أنه قصف عند الساعة 08:00 من صباح اليوم الأربعاء قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.
من جهة أخرى، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بالعثور في يوكنعام جنوب حيفا على المسيرة التي أطلقت أمس واختفت عن منظومة الدفاعات الجوية.RT
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