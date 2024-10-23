الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء أحياء في صور بجنوب لبنان

ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر منصة اكس مرفقا رسالته بخريطة للمنطقة التي ينبغي الابتعاد عنها السكان“إلى إخلاء منازلكم فورا” مؤكدا“كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر”.-(أ ف ب)

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.