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الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء أحياء في صور بجنوب لبنان

10/23/2024 4:58:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طلب الجيش الإسرائيلي الأربعاء من سكان في منطقة في صور في جنوب لبنان إخلاء مساكنهم قبل“عمل عسكري” ينوي القيام به.


ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر منصة اكس مرفقا رسالته بخريطة للمنطقة التي ينبغي الابتعاد عنها السكان“إلى إخلاء منازلكم فورا” مؤكدا“كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر”.-(أ ف ب)

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