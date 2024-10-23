الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء أحياء في صور بجنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء أحياء في صور بجنوب لبنان
التاريخ
10/23/2024 4:58:01 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طلب الجيش الإسرائيلي الأربعاء من سكان في منطقة في صور في جنوب لبنان إخلاء مساكنهم قبل“عمل عسكري” ينوي القيام به.
ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر منصة اكس مرفقا رسالته بخريطة للمنطقة التي ينبغي الابتعاد عنها السكان“إلى إخلاء منازلكم فورا” مؤكدا“كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر”.-(أ ف ب)
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