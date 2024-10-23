بيل غيتس يتبرع بـ 50 مليون دولار لمجموعة مؤيدة لهاريس

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" تم تقديم التبرع الضخم إلى منظمة "فيوتشر فوروارد يو إس إيه أكشن"، والتي أفادت بأن مساهمة غيتس لم تكن تهدف إلى أن تعلن للجمهور.



وقال غيتس للصحيفة: "أدعم المرشحين الذين يظهرون التزاما واضحا بتحسين الرعاية الصحية، والحد من الفقر، ومكافحة تغير المناخ في الولايات المتحدة وحول العالم"، رافضا التحدث بشكل محدد عن التبرع.



وأضاف: "لدي تاريخ طويل في العمل مع قادة من مختلف الطيف السياسي، لكن هذه الانتخابات مختلفة، ولها أهمية غير مسبوقة للأمريكيين ولأكثر الأشخاص ضعفا حول العالم".



وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن غيتس (68 عاما) أعرب بشكل خاص عن قلقه من احتمالية هزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب لهاريس في نوفمبر.



هذا وتشعر مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، التابعة لغيتس، بالقلق من احتمالية تقليص برامج التخطيط الأسري والصحة العالمية إذا تم انتخاب ترامب (78 عاما) لفترة رئاسية ثانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن غيتس ليس على علاقة وثيقة بشكل خاص مع كامالا هاريس (60 عاما)، لكنه أشاد بعمل إدارة (الرئيس جو) بايدن-هاريس في مجال مكافحة تغير المناخ.



ووفقا للتقرير، فقد ناقش غيتس علنا تبرعه الضخم مع أصدقائه، بما في ذلك عمدة مدينة نيويورك السابق مايك بلومبرغ.RT