بلينكن: على إسرائيل الرد على هجوم إيران بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر



وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مغادرته تل أبيب، أنه يتعين وجود خطط ملموسة للمضي قدما في غزة بعد الحرب، ويتبقى أمران هما إعادة الرهائن وإنهاء الحرب، مؤكدا أن واشنطن تدرس إمكانيات وصيغ جديدة لتحقيق الهدفين.



وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة "تعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في غزة"، مشددا على أن بلاده ترفض تماما إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة.



وتابع "تحدثت مع عائلات الرهائن بخصوص أهمية معرفة ما إن كانت حماس مستعدة للمضي قدما".



وقال الوزير الأميركي إن "إسرائيل تحرز تقدما بخصوص إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن هناك حاجة لفعل المزيد ويتعين أن يكون ذلك مستداما".-(رويترز)