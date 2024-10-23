انخفاض أسعار النفط عالميا



ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الأول المقبل بصورة طفيفة 0.13 بالمئة لتصل إلى 75.94 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم كانون الأول بنسبة 0.14 بالمئة لتصل إلى 71.64 دولار للبرميل.



وأظهرت تقديرات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض مخزونات البنزين والمقطرات، ما أثر على الأسعار.



وتترقب السوق البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بارتفاع مخزونات الخام 300 ألف برميل.



ويتوقع محللو "جولدمان ساكس" بلوغ متوسط ??أسعار النفط 76 دولارا للبرميل في 2025، بفضل القدرة الإنتاجية الفائضة وزيادة الإمدادات المقررة من "أوبك+" اعتبارًا من كانون الأول المقبل.