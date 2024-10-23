انخفاض أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفضت أسعار النفط عالميا بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة ومتابعة التوترات في الشرق الأوسط.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الأول المقبل بصورة طفيفة 0.13 بالمئة لتصل إلى 75.94 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم كانون الأول بنسبة 0.14 بالمئة لتصل إلى 71.64 دولار للبرميل.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض مخزونات البنزين والمقطرات، ما أثر على الأسعار.
وتترقب السوق البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بارتفاع مخزونات الخام 300 ألف برميل.
ويتوقع محللو "جولدمان ساكس" بلوغ متوسط ??أسعار النفط 76 دولارا للبرميل في 2025، بفضل القدرة الإنتاجية الفائضة وزيادة الإمدادات المقررة من "أوبك+" اعتبارًا من كانون الأول المقبل.
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