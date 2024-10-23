صندوق النقد الدولي: الصين وأمريكا والهند وروسيا بالمراكز الأربعة الأولى كأكبر اقتصاد في العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف تقرير لصندوق النقد الدولي عن أن روسيا تفوقت على اليابان وأصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية.
وبحسب بيانات المؤسسة الدولية فقد بلغت حصة الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الاقتصاد العالمي بناء على معيار تعادل القوة الشرائية في العام 2024 3.55% أما اليابان 3.38%.
وأشار تقرير الصندوق الدولي إلى أن اقتصادات الصين والولايات المتحدة والهند تحتل المراكز الثلاثة الأولى في العالم بناء على هذا المؤشر.
كذلك حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي، حيث تتوقع المؤسسة الدولية نموه هذا العام 2024 بنسبة 3.6%.
من جهتها تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يسجل الاقتصاد الوطني في العام الجاري 2024 نموا بنسبة 3.9%، وفي العام القادم 2025 بنسبة 2.5%.
MENAFN23102024000072011014ID1108809778
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.