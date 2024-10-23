صندوق النقد الدولي: الصين وأمريكا والهند وروسيا بالمراكز الأربعة الأولى كأكبر اقتصاد في العالم

MENAFN - Alghad Newspaper)وبحسب بيانات المؤسسة الدولية فقد بلغت حصة الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الاقتصاد العالمي بناء على معيار تعادل القوة الشرائية في العام 2024 3.55% أما اليابان 3.38%.



وأشار تقرير الصندوق الدولي إلى أن اقتصادات الصين والولايات المتحدة والهند تحتل المراكز الثلاثة الأولى في العالم بناء على هذا المؤشر.



كذلك حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي، حيث تتوقع المؤسسة الدولية نموه هذا العام 2024 بنسبة 3.6%.



من جهتها تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يسجل الاقتصاد الوطني في العام الجاري 2024 نموا بنسبة 3.9%، وفي العام القادم 2025 بنسبة 2.5%.