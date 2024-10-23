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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

10/23/2024 4:57:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة اليوم الأربعاء ، حيث تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الغموض الذي يكتنف الأوضاع العالمية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط واقتراب الانتخابات الأميركية.


وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2749.82 دولار للأونصة "الأوقية" بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2750.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2764 دولارا.
وعادة ما يكون الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة الغموض في الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.

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