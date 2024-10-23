ارتفاع أسعار الذهب عالميا



وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2749.82 دولار للأونصة "الأوقية" بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2750.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2764 دولارا.

وعادة ما يكون الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة الغموض في الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.