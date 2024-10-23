ارتفاع أسعار الذهب عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة اليوم الأربعاء ، حيث تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الغموض الذي يكتنف الأوضاع العالمية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط واقتراب الانتخابات الأميركية.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2749.82 دولار للأونصة "الأوقية" بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2750.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2764 دولارا.
وعادة ما يكون الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة الغموض في الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.
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