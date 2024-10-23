الطلب المستمر على الذهب يرفع أسعاره



سجلت أسعار الذهب استقراراً بفارق بضعة دولارات عن أعلى مستوى لها المسجل يوم الثلاثاء، مع استمرار تصدر المخاطر الجيوسياسية للمشهد وتركيز المتداولين بشكل أساسي على السباق الرئاسي الأميركي المحتدم، بجانب المخاوف المتزايدة من تصاعد النزاع بين إسرائيل وإيران إلى حرب أوسع نطاقاً.

كما امتدت هذه المعنويات الإيجابية إلى سوق المعادن الثمينة بأكملها، حيث اقترب سعر الفضة من 35 دولاراً للأونصة، وهو مستوى لم تصل إليه منذ عام 2012.



وفي الوقت ذاته، ساعد اللجوء إلى الأصول الآمنة في التخفيف من تأثير الضغوط الناتجة عن عمليات بيع سندات الخزانة الأميركية خلال الأيام الأخيرة، حيث يراهن المتداولون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتبع وتيرة أبطأ في تخفيف سياسته النقدية.

وتجدر الإشارة إلى أن العوائد المرتفعة والسياسات النقدية المتشددة عادةً ما تشكل عوامل ضغط على أسعار الذهب الذي لا يدر فائدة.



صعود مستمر للذهب

كتبت سوكي كوبر، المحللة لدى بنك "ستاندرد تشارترد"، في مذكرة: "قدرة الذهب على الاستفادة من التوجهات التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية، تعكس استمرار التدفقات الإيجابية للأموال نحو السوق".

كما توقعت مزيداً من المخاطر التصاعدية في الأسابيع المقبلة. وتقدر توقعات البنك أن يصل متوسط سعر الذهب إلى 2800 دولار للأونصة في الربع الرابع من العام، مع احتمالية بلوغه 2900 دولار في الربع الأول من عام 2025.



ارتفع سعر الذهب بنحو الثلث هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية. وقد ازدادت وتيرة هذا الارتفاع خلال الشهرين الأخيرين مع تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة. كما ساهم مديرو الأموال بشكل كبير في تعزيز هذا الصعود، حيث زادت صناديق التحوط من مراكزها الشرائية في الذهب في الجلسات الأخيرة، بجانب ارتفاع حيازات المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب.



استقر سعر الذهب الفوري عند 2747.41 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت سنغافورة، بعد أن لامس أعلى مستوياته القياسية عند 2749.03 دولاراً يوم الثلاثاء. كما استقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري. وتراجع سعر الفضة قليلاً، بينما لم يطرأ تغيير يُذكر على أسعار البلاديوم والبلاتين.