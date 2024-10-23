أونروا: شمال غزة يشهد كارثة إنسانية



وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة قالت حمدان، فى تصريح اليوم الأربعاء، "إن هذا هو الوضع الذي حذرت منه أنروا ومؤسسات أممية أخرى منذ أشهر، فالمشاهد في الشمال صادمة ومرعبة والعائلات محاصرة منذ أكثر من أسبوعين، ويتم المنازل والبنى التحتية وحتى منشآت أونروا في تلك المناطق مثل مركز إيواء ومدرسة قصفا خلال الأيام الماضية، في ظل عدم السماح بإدخال ما يكفي من الإمدادات والمساعدات الإغاثية للسكان".



وأوضحت أنه وفقا للتقارير فإن معظم المواد الغذائية نفذت ولا يوجد كميات كافية من المياه الصالحة للشرب ونقص الوقود، ويسقط عدد كبير من الضحايا إلى جانب الجثث الملقاة في الشوارع، في ظل عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، كما أن المشافي الثلاثة الأساسية التي هناك تعمل بأدنى الإمكانيات وفوق طاقتها الاستيعابية وتعرض مستشفيين منهما للقصف المباشر منذ أيام.



وأشارت إلى استمرار موظفي "أونروا" في تقديم الخدمات رغم كل التحديات على مدار عام، ولكنهم محاصرون مع السكان ويحاولون قدر الإمكان تقديم ما يمكن تقديمه لهم في تلك الظروف، ويطالبون بإرسال فرق طبية لدعم عملهم والإمدادات اللازمة.-(بترا)