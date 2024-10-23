أونروا: شمال غزة يشهد كارثة إنسانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت القائم بأعمال المكتب الإعلامي لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة إيناس حمدان، من أن مستوى الأمن الغذائي بقطاع غزة في خطر، خاصة فى مناطق الشمال التي تشهد كارثة إنسانية، داعية إلى ضرورة السماح لدخول الإمدادات الإغاثية الحيوية، من غذاء وماء ووقود ودواء.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة قالت حمدان، فى تصريح اليوم الأربعاء، "إن هذا هو الوضع الذي حذرت منه أنروا ومؤسسات أممية أخرى منذ أشهر، فالمشاهد في الشمال صادمة ومرعبة والعائلات محاصرة منذ أكثر من أسبوعين، ويتم قصف المنازل والبنى التحتية وحتى منشآت أونروا في تلك المناطق مثل مركز إيواء ومدرسة قصفا خلال الأيام الماضية، في ظل عدم السماح بإدخال ما يكفي من الإمدادات والمساعدات الإغاثية للسكان".
وأوضحت أنه وفقا للتقارير فإن معظم المواد الغذائية نفذت ولا يوجد كميات كافية من المياه الصالحة للشرب ونقص الوقود، ويسقط عدد كبير من الضحايا إلى جانب الجثث الملقاة في الشوارع، في ظل عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، كما أن المشافي الثلاثة الأساسية التي هناك تعمل بأدنى الإمكانيات وفوق طاقتها الاستيعابية وتعرض مستشفيين منهما للقصف المباشر منذ أيام.
وأشارت إلى استمرار موظفي "أونروا" في تقديم الخدمات رغم كل التحديات على مدار عام، ولكنهم محاصرون مع السكان ويحاولون قدر الإمكان تقديم ما يمكن تقديمه لهم في تلك الظروف، ويطالبون بإرسال فرق طبية لدعم عملهم والإمدادات اللازمة.-(بترا)
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