الدولار يقفز والين يهبط إلى أدنى مستوى له

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صعد الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في شهرين
ونصف الشهر اليوم الأربعاء إذ عدل المستثمرون رهاناتهم على خفض تدريجي
لأسعار الفائدة بينما يواصلون مراقبة سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية عن
كثب.
وشهد الين أكبر تحرك بين العملات وتراجع
إلى 152 مقابل الدولار لأول مرة منذ 31 يوليو مع استمرار ارتفاع الدولار
والعائد على سندات الخزانة الأمريكية.
وارتفع
مؤشر الدولار على مدى ثلاثة أسابيع ليسجل أعلى مستوياته منذ الثاني من
أغسطس عند 104.9 مع تبدد توقعات خفض حاد للفائدة في مجلس الاحتياطي
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية
المبشرة.
وجرى تداول الدولار عند 152.08 يناً بارتفاع 0.65 بالمئة.
واستقر مؤشر الدولار في المجمل عند 104.13. وارتفع المؤشر بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الشهر.
وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضاً إلى 1.08035 دولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ الثاني من أغسطس عند 1.0792 دولار.
ولم
يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.29925 دولار
بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 19 أغسطس آب عند 1.2945 دولار في الجلسة
السابقة.
وبالنسبة للعملات الرقمية، تراجعت بيتكوين 0.71 بالمئة إلى 67002.42 دولار.- وكالات
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