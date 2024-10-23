الدولار يقفز والين يهبط إلى أدنى مستوى له



وشهد الين أكبر تحرك بين العملات وتراجع إلى 152 مقابل الدولار لأول مرة منذ 31 يوليو مع استمرار ارتفاع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية.



وارتفع مؤشر الدولار على مدى ثلاثة أسابيع ليسجل أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس عند 104.9 مع تبدد توقعات خفض حاد للفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية المبشرة.

وجرى تداول الدولار عند 152.08 يناً بارتفاع 0.65 بالمئة.



واستقر مؤشر الدولار في المجمل عند 104.13. وارتفع المؤشر بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الشهر.



وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضاً إلى 1.08035 دولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ الثاني من أغسطس عند 1.0792 دولار.



ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.29925 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 19 أغسطس آب عند 1.2945 دولار في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للعملات الرقمية، تراجعت بيتكوين 0.71 بالمئة إلى 67002.42 دولار.- وكالات

