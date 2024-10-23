تطلق NIQ حلول نمذجة المزيج التسويقي، وتوسع قسم الإعلام الخاص بها

(BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة NIQ، الشركة العالمية الرائدة في مجال استخبارات المستهلكين، عن إطلاق حلول نمذجة المزيج التسويقي، لمساعدة العملاء العالميين على تبسيط استثماراتهم التسويقية وفعاليتها. يعد هذا جزءًا من التوسع العالمي لقسم الوسائط في NIQ، مما يؤكد التزام NIQ المستمر بتزويد العملاء بتقنية TMFull View للرؤية الكاملة وتعزيز قدراتهم التسويقية. بفضل التغطية العالمية لأكثر من 75 دولة، تعتمد حلول نمذجة المزيج التسويقي من NIQ على موثوقية بيانات مستوى المتجر الخاصة به، مدعومًا بخبرة صناعية وتحليلية تمتد إلى 100 عام.

في غضون بضعة أشهر فقط من توسيع الأعمال، أصبح لدى حلول نمذجة المزيج التسويقي من NIQ برامج حية مع أكثر من 30 عميلاً عبر قطاعات مختلفة على مستوى العالم، من بينها تجار التجزئة والناشرين والمصنعين من شركات Fortune 500.

إطلاق العنان لنمو العائد على الاستثمار بطرق مجربة وأفضل الحلول في فئتها:



توفر NIQ نظام Full ViewTM: تغطية البيانات العالمية، مدعومة بنقاط البيع على مستوى المتجر وأصول بيانات الوسائط الرقمية للحصول على رؤى دقيقة وقابلة للتنفيذ.

تكامل سلس للوسائط: تكامل البيانات من خلال شراكات آمنة للخصوصية مع الناشرين الرائدين وأنابيب البيانات المباشرة.

الخبرة التسويقية تلتقي بالتميز الاستشاري:



البصمة العالمية والمحلية لخبراء الفئة وفرق علوم التسويق.



نماذج بيانات تفصيلية فريدة تساعد على تحسين التأثير تحت الخط (BTL) وفوق الخط (ATL) بدقة.



وحدات لقياس التأثير الإجمالي قصير المدى وطويل المدى لوسائل الإعلام وتأثير الهالة عبر المحفظة.



قياس زيادة المبيعات من حملات إعلامية ومناطق جغرافية محددة لقياس الأداء. تطبيق قائم على السحابة يتيح إنشاء السيناريوهات وتحسينها للتخطيط الإعلامي.

قال Lana Busignani المدير العام للإعلام العالمي بشركة NIQ : "نحن متحمسون لهذا التوسع مع استمرارنا في الاستثمار في قسم الإعلام لدينا. تتمتع NIQ بإرث من تقديم أفضل الحلول التسويقية والتحليلية في فئتها لأكثر من 100 عام، مدعومة ببياناتنا العالمية المتفوقة وفرق الخبراء والمعرفة العميقة بالعلامات التجارية لعملائنا. لقد نجحنا في إقامة شراكات عميقة مع كبار الناشرين وسنواصل الاستثمار في منصة التحليلات الخاصة بنا وتوسيع تغطيتنا وبياناتنا لتقديم حلول قياس تسويقية عالمية المستوى لعملائنا".

ويأتي إطلاق نمذجة المزيج التسويقي، كجزء من محفظة NIQ الإعلامية، في إطار مهمتنا لتوفير الفهم الأكثر اكتمالاً للمستهلكين وتمكين عملائنا من تحويل الأفكار إلى أفعال. لقد قمنا أيضًا بتوسيع خدماتنا لتقديم اختبار السوق المطابق (MMT)، مما يساعد العملاء على قياس تأثير مبيعات الحملة الإعلامية في بيئة حية قبل طرحها. ستواصل NIQ البناء على حلول التمكين الخاصة بنا من خلال نظامنا البيئي الغني بالبيانات، والقدرات والخبرات الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدفع النمو لعملائنا وشركاء التجزئة.

حول NIQ

NIQ هي شركة استخبارات استهلاكية رائدة في العالم، تقدم الفهم الأكثر اكتمالاً لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن مسارات جديدة للنمو. اندمجت NIQ مع GfK في عام 2023، مما أدى إلى جمع شركتين رائدتين في الصناعة تتمتعان بانتشار عالمي لا مثيل له. اليوم لدى NIQ عمليات في أكثر من 95 دولة تغطي 97% من الناتج المحلي الإجمالي. مع قراءة شاملة للبيع بالتجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً، يتم تقديمها مع التحليلات المتقدمة من خلال أحدث المنصات، توفر NIQ ميزة Full ViewTM.

لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.