تطلق NIQ حلول نمذجة المزيج التسويقي، وتوسع قسم الإعلام الخاص بها

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة NIQ، الشركة العالمية الرائدة في مجال استخبارات المستهلكين، عن إطلاق حلول نمذجة المزيج التسويقي، لمساعدة العملاء العالميين على تبسيط استثماراتهم التسويقية وفعاليتها. يعد هذا جزءًا من التوسع العالمي لقسم الوسائط في NIQ، مما يؤكد التزام NIQ المستمر بتزويد العملاء بتقنية TMFull View للرؤية الكاملة وتعزيز قدراتهم التسويقية. بفضل التغطية العالمية لأكثر من 75 دولة، تعتمد حلول نمذجة المزيج التسويقي من NIQ على موثوقية بيانات مستوى المتجر الخاصة به، مدعومًا بخبرة صناعية وتحليلية تمتد إلى 100 عام.
في غضون بضعة أشهر فقط من توسيع الأعمال، أصبح لدى حلول نمذجة المزيج التسويقي من NIQ برامج حية مع أكثر من 30 عميلاً عبر قطاعات مختلفة على مستوى العالم، من بينها تجار التجزئة والناشرين والمصنعين من شركات Fortune 500.
إطلاق العنان لنمو العائد على الاستثمار بطرق مجربة وأفضل الحلول في فئتها:
توفر NIQ نظام Full ViewTM: تغطية البيانات العالمية، مدعومة بنقاط البيع على مستوى المتجر وأصول بيانات الوسائط الرقمية للحصول على رؤى دقيقة وقابلة للتنفيذ.
تكامل سلس للوسائط: تكامل البيانات من خلال شراكات آمنة للخصوصية مع الناشرين الرائدين وأنابيب البيانات المباشرة.
الخبرة التسويقية تلتقي بالتميز الاستشاري:
البصمة العالمية والمحلية لخبراء الفئة وفرق علوم التسويق.
نماذج بيانات تفصيلية فريدة تساعد على تحسين التأثير تحت الخط (BTL) وفوق الخط (ATL) بدقة.
وحدات لقياس التأثير الإجمالي قصير المدى وطويل المدى لوسائل الإعلام وتأثير الهالة عبر المحفظة.
قياس زيادة المبيعات من حملات إعلامية ومناطق جغرافية محددة لقياس الأداء.
تطبيق قائم على السحابة يتيح إنشاء السيناريوهات وتحسينها للتخطيط الإعلامي.
قال Lana Busignani المدير العام للإعلام العالمي بشركة NIQ : "نحن متحمسون لهذا التوسع مع استمرارنا في الاستثمار في قسم الإعلام لدينا. تتمتع NIQ بإرث من تقديم أفضل الحلول التسويقية والتحليلية في فئتها لأكثر من 100 عام، مدعومة ببياناتنا العالمية المتفوقة وفرق الخبراء والمعرفة العميقة بالعلامات التجارية لعملائنا. لقد نجحنا في إقامة شراكات عميقة مع كبار الناشرين وسنواصل الاستثمار في منصة التحليلات الخاصة بنا وتوسيع تغطيتنا وبياناتنا لتقديم حلول قياس تسويقية عالمية المستوى لعملائنا".
ويأتي إطلاق نمذجة المزيج التسويقي، كجزء من محفظة NIQ الإعلامية، في إطار مهمتنا لتوفير الفهم الأكثر اكتمالاً للمستهلكين وتمكين عملائنا من تحويل الأفكار إلى أفعال. لقد قمنا أيضًا بتوسيع خدماتنا لتقديم اختبار السوق المطابق (MMT)، مما يساعد العملاء على قياس تأثير مبيعات الحملة الإعلامية في بيئة حية قبل طرحها. ستواصل NIQ البناء على حلول التمكين الخاصة بنا من خلال نظامنا البيئي الغني بالبيانات، والقدرات والخبرات الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدفع النمو لعملائنا وشركاء التجزئة.
حول NIQ
NIQ هي شركة استخبارات استهلاكية رائدة في العالم، تقدم الفهم الأكثر اكتمالاً لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن مسارات جديدة للنمو. اندمجت NIQ مع GfK في عام 2023، مما أدى إلى جمع شركتين رائدتين في الصناعة تتمتعان بانتشار عالمي لا مثيل له. اليوم لدى NIQ عمليات في أكثر من 95 دولة تغطي 97% من الناتج المحلي الإجمالي. مع قراءة شاملة للبيع بالتجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً، يتم تقديمها مع التحليلات المتقدمة من خلال أحدث المنصات، توفر NIQ ميزة Full ViewTM.
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