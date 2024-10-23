شركة Kioxia ستكشف عن تقنيات الذاكرة الناشئة في مؤتمر IEDM 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kioxia Corporation الرائدة عالميًا في حلول الذاكرة، عن قبول عرض أوراقها البحثية في مؤتمر الأجهزة الإلكترونية (IEDM) الدولي الذي ينظمه IEEE لعام 2024، وهو مؤتمر دولي مرموق تجري فعالياته في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 7 إلى 11 من ديسمبر.

تلتزم شركة Kioxia بالبحث والتطوير في مجال ذاكرة أشباه الموصلات، وهي خطوة لا غنى عنها لإحداث تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للمجتمع. فإلى جانب الذاكرة الوميضية الثلاثية الأبعاد المتطورة BiCS FLASHTM‎، تظهر شركة Kioxia تفوقًا في أبحاثها المتعلقة بحلول الذاكرة الناشئة. إضافةً إلى ذلك، تسعى الشركة باستمرار لتلبية الاحتياجات التي تفرضها أنظمة الحوسبة والتخزين المستقبلية عن طريق تطوير منتجات الذاكرة المبتكرة.

تعتمد أنظمة الحوسبة الحالية على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، وهي جهاز ذاكرة أساسي يمكّن وحدة المعالجة المركزية (CPU) من معالجة البيانات بسرعة، هذا إلى جانب الذاكرة الوميضية التي يمكنها تخزين كميات كبيرة من البيانات. وتجدر هنا الإشارة إلى أن شركة Kioxia تتصدر المشهد على صعيد الأبحاث وأعمال التطوير المتعلقة بذاكرة التخزين الفئوية (SCM)، وهي حل ذاكرة يقع بين ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) والذاكرة الوميضية في التسلسل الهرمي لذاكرات أشباه الموصلات، فهي مصممة للتعامل مع كميات أكبر من البيانات مقارنة بذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وبسرعة أعلى مقارنةً بالذاكرة الوميضية.

في مؤتمر IEDM، ستعرض شركة Kioxia أحدث التقنيات المتطورة المصممة خصوصًا لكل من طبقات ذاكرات أشباه الموصلات الثلاث التالية: (1) نوع جديد من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) يستخدم أشباه الموصلات المؤكسدة مع التركيز على تقليل استهلاك الطاقة، و(2) ذاكرة الوصول العشوائي ذات المقاومة المغناطيسية (MRAM) المناسبة للسعات الأكبر لتطبيقات ذاكرة التخزين الفئوية (SCM) و(3) بنية جديدة من الذاكرة الوميضية الثلاثية الأبعاد التي تتميز بكثافة البتات وقوة الأداء.

تقنيات الذاكرة الناشئة:

1. ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ( DRAM ) ذات الترانزستور ذي القناة شبه الموصلة المؤكسدة ( OCTRAM ): شارك في تطوير هذه التقنية شركتا Nanya Technology وKioxia Corporation، فقد طورت الشركتان ترانزستور عموديًا وظيفته تعزيز تكامل الدوائر عن طريق تحسين عملية التصنيع، إذ تمكنت الشركتان من تحقيق تسرب التيار المنخفض عن طريق استغلال خصائص الترانزستور الذي يستخدم أشباه الموصلات المؤكسدة. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقليل استهلاك الطاقة في مجموعة كبيرة من التطبيقات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأنظمة اتصالات ما بعد الجيل الخامس ومنتجات إنترنت الأشياء.

عنوان الورقة البحثية: ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) ذات الترانزستور ذي القناة شبه الموصلة المؤكسدة (OCTRAM) المزودة ببنية 4F2 (رقم الورقة البحثية: 6-1)

2. تقنية ذاكرة الوصول العشوائي ذات المقاومة المغناطيسية ( MRAM ) المتعددة النقاط العالية السعة: شارك في تطوير هذه التقنية شركتا SK hynix Inc.‎ وKioxia Corporation. باستخدام هذه التقنية، تمكنت الشركتان من تحقيق عملية قراءة/كتابة بأصغر مقياس على الإطلاق بنصف تباعد الخلايا البالغ 20.5 نانومترًا لذاكرة الوصول العشوائي ذات المقاومة المغناطيسية (MRAM) عن طريق الجمع بين تقنية الخلايا التي تربط بين المحددات المناسبة للسعات الكبيرة مع الوصلات النفقية المغناطيسية، وتطبيق تقنية المعالجة الدقيقة لمصفوفات النوع المتقاطع. إضافةً إلى ذلك، تميل موثوقية الذاكرة إلى التدهور كلما تم تصغير الخلايا. هذا، وقد طورت الشركتان حلاً محتملاً مستعينتين بطريقة قراءة جديدة تستفيد من الاستجابة العابرة للمحددات وعن طريق تقليل السعة الطفيلية لدوائر القراءة. ثم إن هذه التقنية لها تطبيقات عملية على صعيد الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة.

عنوان الورقة البحثية: التشغيل الموثوق به للذاكرات مع معدل تداخل قراءة منخفض في أصغر خلية 1Selector-1MTJ في العالم لذاكرة وصول عشوائي ذات مقاومة مغناطيسية (MRAM) متعددة النقاط بسعة 64 جيجاباي (رقم الورقة البحثية: 20-1)

3. تقنية الذاكرة الثلاثية الأبعاد من الجيل التالي مع بنية التكديس الأفقي للخلايا: طورت شركة Kioxia بنية ثلاثية الأبعاد جديدة، الغرض منها تحسين مستوى الموثوقية ومنع تدهور أداء الخلايا من نوع NAND. وعادةً ما يحدث تدهور الأداء عند زيادة عدد الطبقات المكدسة في البنية التقليدية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن البنية الجديدة تنظم الخلايا من نوع NAND أفقيًا عن طريق تكديسها مقارنةً بالبنية التقليدية التي تتبع المنهج الرأسي في ترتيب الخلايا من نوع NAND، كما تسمح هذه البنية بتطوير ذاكرة وميضية ثلاثية الأبعاد ذات كثافة بتات عالية وموثوقية فائقة بتكلفة منخفضة.

عنوان الورقة البحثية: إمكانية التوسع الفائقة للذاكرة الوميضية ذات القنوات الأفقية المتقدمة للأجيال المستقبلية من الذاكرة الوميضية الثلاثية الأبعا (رقم الورقة البحثية: 30-1)

لمزيد من التفاصيل عن مؤتمر IEDM، الرجاء زيارة:

في ضوء مهمتها المتمثلة في شعار "الارتقاء بالعالم عن طريق "الذاكرة""، تهدف شركة Kioxia إلى تحقيق الريادة في عصر جديد بالاستعانة بتكنولوجيا الذاكرة وستواصل تعزيز البحث والتطوير التكنولوجي بهدف دعم مستقبل المجتمع الرقمي.

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نبذة عن Kioxia

تعد Kioxia شركة رائدة عالميًا في حلول الذاكرة متخصصة في تطوير الذاكرة الوميضية ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs). وفي أبريل 2017، انفصلت شركة Toshiba Memory (الاسم السابق للشركة) عن شركة Toshiba Corporation التي اخترعت الذاكرة الوميضية NAND في عام 1987. كما تلتزم شركة Kioxia بالارتقاء بالعالم عن طريق الذاكرة بتوفيرها منتجات وخدمات وأنظمة توفر خيارات وافرة للعملاء وخدمات قيمة قائمة على الذاكرة للمجتمع. هذا، وتعمل BiCS FLASHTM‎، تقنية الذاكرة الوميضية الثلاثية الأبعاد من Kioxia، على تشكيل مستقبل التخزين في التطبيقات العالية الكثافة، بما في ذلك الهواتف الذكية المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) والسيارات ومراكز البيانات.

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