شركة Lenovo تقدم رحلات مخصصة للشركاء من خلال إطار عمل Lenovo 360 لتلبية الاحتياجات المتطورة للقناة

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Lenovo (HKSE: LNVGY) اليوم عن خمس رحلات مخصصة ضمن إطار عمل الشركاء العالميينLenovo 360 Global Partner Framework الخاص بها وذلك لخدمة مسارات مخصصة ومحددة للشركاء الذين يركزون على قطاعات الصناعة الرئيسية والحلول التقنية وطرق الوصول إلى السوق.
يُعد كل من Lenovo 360 لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، وLenovo 360 لتكامل الأنظمة العالمية (GSIs)، و Lenovo 360 للذكاء الاصطناعي، وLenovo 360لإدارة البيانات، وLenovo 360 للتعليم الأول في سلسلة من الموضوعات من أجل زيادة تبسيط وصول الشركاء إلى البيع عبر مجموعة الأجهزة والبنية التحتية والخدمات والحلول الخاصة بشركة Lenovo. ومن خلال المسارات الشاملة الجديدة، يُظهر إطار عمل Lenovo 360 الآن مرونته وتخصيصه للشركاء في هذه المجالات عالية النمو.
كل رحلة خمسة تتضمن عروض رئيسية عبر الإطار:
المنصات الرقمية: يحتاج شركاء الموارد إلى تحقيق النجاح، مثل تمكين المبيعات والتسويق وأدوات الاتصال التي في Lenovo Partner Hub.
التدريب: مسارات التعلم والشهادات والاعتمادات التي تمكن الأفراد والمنظمات الشريكة من تنمية خبرتها.
الحوافز: برامج المكافآت والهياكل المالية التي تقدم فوائد متزايدة مع تحقيق الشركاء للنمو ضمن إطار عمل Lenovo 360.
المجتمعات: المنتديات والمجالس الاستشارية والفعاليات التي تعزز التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الشركاء والخبراء لدى شركة Lenovo.
التسويق: ضمانات وأصول جاهزة للاستخدام لمساعدة الشركاء على ترويج منتجاتهم وحلولهم وخدماتهم لعملائهم.
ستتضمن كل رحلة أيضًا أجهزة جاهزة للقناة وحلول البنية التحتية وعناصر الخدمة.
صرح Pascal Bourguet، نائب الرئيس، ورئيس القناة العالمية بشركة Lenovo: "مع تحول الصناعات على نحو متزايد إلى الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات المرنة والخدمات السحابية، يوفر إطار عمل Lenovo 360 للشركاء الأدوات والتدريب اللازم لتلبية طلب العملاء والبقاء في صدارة التقدم التكنولوجي في هذه القطاعات الديناميكية. "إننا نركز جهودنا في البداية على هذه المجالات عالية النمو وسنواصل توفير مسارات إضافية لقطاعات وتقنيات وطرق جديدة إلى السوق بمرور الوقت."
سيصبح كل من Lenovo 360 لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، وLenovo 360 لتكامل الأنظمة العالمية (GSIs)، وLenovo 360 للذكاء الاصطناعي، وLenovo 360 لإددارة البيانات، وLenovo 360 للتعليم متاحين للشركاء عالميًا بحلول أبريل 2025 على Lenovo Partner Hub. يمكن لمقدمي الخدمات المُدارة الاستفادة من إطار عمل Lenovo 360 لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) اليوم في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة واليابان والهند وأستراليا حيث أتيح المسار هذا العام.
بالإضافة إلى الرحلات المخصصة، يستطيع الشركاء أيضًا توقع مجموعة من الأدوات والميزات الجديدة والمحدثة لإطار عمل Lenovo 360 في الأشهر المقبلة:
ومن خلال مركز الشركاء Lenovo 360 Partner Hub، سيكتسب الشركاء القدرة على تخصيص تفضيلات الرسائل الإخبارية الخاصة بهم للمحتوى والتكرار عبر مركز اتصالات Lenovo 360 Marketing Center الجديد. سيبدأ الطرح في أسواق محددة، مع إتاحة ة بالكامل بحلول مارس 2025.
يوفر مركز تسويق Lenovo 360 Marketing Center الجديد للشركاء منصة شاملة لإنشاء محتوى تقوده الخدمة الذاتية الرقمية لتخصيص الحملات وأصول المبيعات بسهولة حسب الجمهور، وستصبح متاحة عالميًا بحلول مارس 2025.
سيتم تبسيط فرص "التعلم والكسب" لشركاء المستوى المُدار بشكل أكبر خلال الأشهر الستة المقبلة، مع معايير سهلة المتابعة عبر البرامج، وتبسيط مؤهلات البرنامج، وتقليل التعقيد بين العناصر.
سيتم أيضًا توسيع مركز حلول Lenovo 360 Solutions Hub ليشمل 47 سوقًا 1 (35 حاليًا) بحلول فبراير 2025، وذلك من خلال أكثر من 50 حلاً جاهزًا للقنوات مدعومًا بثماني لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية والكورية واليابانية.
ومنذ ظهوره لأول مرة في عام 2022، بسط إطار عمل قناة Lenovo 360 الشاملة العالمية الشامل برامج حوافز الشركاء بنسبة 63%2، وأطلق منصة جديدة شاملة لتمكين حلول الشركاء، وأصدر أكثر من 39,500 شهادة فردية وأكثر من 10,000 على مستوى اعتمادات الشركاء من خلال برنامج التعليم الشريك المرتبط بمستويات الحوافز.
لمعرفة المزيد حول إطار عمل Lenovo 360، تفضل بزيارة lenovopartnerhub/
معلومات عن شركة Lenovo
شركة Lenovo هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 248 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. بالتركيز على رؤية واضحة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، استفادت شركة Lenovo من نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم من خلال مجموعة كاملة من الأجهزة الداعمة للذكاء الاصطناعي، والجاهزة للذكاء الاصطناعي، والمحسنة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل (أجهزة الكمبيوتر، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية)، وكذلك البنية التحتية الخاصة بكل من (مركز البيانات، والتخزين، ومستعرض edge، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المعرفة بالبرمجيات)، والبرمجيات، والحلول، والخدمات. ويعمل الاستثمار المتواصل لشركة Lenovo في الابتكارات التي تغيِّر العالم على بناء مستقبل أكثر شمولاً وموثوقية وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. شركة Lenovo مدرجة في بورصة هونج كونج باسم Lenovo Group Limited "مجموعة لينوفو المحدودة" (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، والقراءة عن أخر الأخبار عبر StoryHub الخاص بنا.
1 متاححاليًا في أستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وهونج كونج والمجر والهند وأيرلندا وإسرائيل وكينيا وليتوانيا وماليزيا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان والفلبين والبرتغال ورومانيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسلوفينيا وجنوب أفريقيا والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وسيُضاف في الأرجنتين والنمسا وبلجيكا وتشيلي وكولومبيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا وبيرو وإسبانيا وسويسرا بحلول فبراير 2025.
2 بناءً على بيانات Lenovo
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