شركة Lenovo تقدم رحلات مخصصة للشركاء من خلال إطار عمل Lenovo 360 لتلبية الاحتياجات المتطورة للقناة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Lenovo (HKSE: LNVGY) اليوم عن خمس رحلات مخصصة ضمن إطار عمل الشركاء العالميينLenovo 360 Global Partner Framework الخاص بها وذلك لخدمة مسارات مخصصة ومحددة للشركاء الذين يركزون على قطاعات الصناعة الرئيسية والحلول التقنية وطرق الوصول إلى السوق.

يُعد كل من Lenovo 360 لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، وLenovo 360 لتكامل الأنظمة العالمية (GSIs)، و Lenovo 360 للذكاء الاصطناعي، وLenovo 360لإدارة البيانات، وLenovo 360 للتعليم الأول في سلسلة من الموضوعات من أجل زيادة تبسيط وصول الشركاء إلى البيع عبر مجموعة الأجهزة والبنية التحتية والخدمات والحلول الخاصة بشركة Lenovo. ومن خلال المسارات الشاملة الجديدة، يُظهر إطار عمل Lenovo 360 الآن مرونته وتخصيصه للشركاء في هذه المجالات عالية النمو.

كل رحلة خمسة تتضمن عروض رئيسية عبر الإطار:



المنصات الرقمية: يحتاج شركاء الموارد إلى تحقيق النجاح، مثل تمكين المبيعات والتسويق وأدوات الاتصال التي في Lenovo Partner Hub.

التدريب: مسارات التعلم والشهادات والاعتمادات التي تمكن الأفراد والمنظمات الشريكة من تنمية خبرتها.

الحوافز: برامج المكافآت والهياكل المالية التي تقدم فوائد متزايدة مع تحقيق الشركاء للنمو ضمن إطار عمل Lenovo 360.

المجتمعات: المنتديات والمجالس الاستشارية والفعاليات التي تعزز التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الشركاء والخبراء لدى شركة Lenovo. التسويق: ضمانات وأصول جاهزة للاستخدام لمساعدة الشركاء على ترويج منتجاتهم وحلولهم وخدماتهم لعملائهم.

ستتضمن كل رحلة أيضًا أجهزة جاهزة للقناة وحلول البنية التحتية وعناصر الخدمة.

صرح Pascal Bourguet، نائب الرئيس، ورئيس القناة العالمية بشركة Lenovo: "مع تحول الصناعات على نحو متزايد إلى الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات المرنة والخدمات السحابية، يوفر إطار عمل Lenovo 360 للشركاء الأدوات والتدريب اللازم لتلبية طلب العملاء والبقاء في صدارة التقدم التكنولوجي في هذه القطاعات الديناميكية. "إننا نركز جهودنا في البداية على هذه المجالات عالية النمو وسنواصل توفير مسارات إضافية لقطاعات وتقنيات وطرق جديدة إلى السوق بمرور الوقت."

سيصبح كل من Lenovo 360 لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، وLenovo 360 لتكامل الأنظمة العالمية (GSIs)، وLenovo 360 للذكاء الاصطناعي، وLenovo 360 لإددارة البيانات، وLenovo 360 للتعليم متاحين للشركاء عالميًا بحلول أبريل 2025 على Lenovo Partner Hub. يمكن لمقدمي الخدمات المُدارة الاستفادة من إطار عمل Lenovo 360 لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs) اليوم في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة واليابان والهند وأستراليا حيث أتيح المسار هذا العام.

بالإضافة إلى الرحلات المخصصة، يستطيع الشركاء أيضًا توقع مجموعة من الأدوات والميزات الجديدة والمحدثة لإطار عمل Lenovo 360 في الأشهر المقبلة:



ومن خلال مركز الشركاء Lenovo 360 Partner Hub، سيكتسب الشركاء القدرة على تخصيص تفضيلات الرسائل الإخبارية الخاصة بهم للمحتوى والتكرار عبر مركز اتصالات Lenovo 360 Marketing Center الجديد. سيبدأ الطرح في أسواق محددة، مع إتاحة ة بالكامل بحلول مارس 2025.

يوفر مركز تسويق Lenovo 360 Marketing Center الجديد للشركاء منصة شاملة لإنشاء محتوى تقوده الخدمة الذاتية الرقمية لتخصيص الحملات وأصول المبيعات بسهولة حسب الجمهور، وستصبح متاحة عالميًا بحلول مارس 2025.

سيتم تبسيط فرص "التعلم والكسب" لشركاء المستوى المُدار بشكل أكبر خلال الأشهر الستة المقبلة، مع معايير سهلة المتابعة عبر البرامج، وتبسيط مؤهلات البرنامج، وتقليل التعقيد بين العناصر. سيتم أيضًا توسيع مركز حلول Lenovo 360 Solutions Hub ليشمل 47 سوقًا 1 (35 حاليًا) بحلول فبراير 2025، وذلك من خلال أكثر من 50 حلاً جاهزًا للقنوات مدعومًا بثماني لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية والكورية واليابانية.

ومنذ ظهوره لأول مرة في عام 2022، بسط إطار عمل قناة Lenovo 360 الشاملة العالمية الشامل برامج حوافز الشركاء بنسبة 63%2، وأطلق منصة جديدة شاملة لتمكين حلول الشركاء، وأصدر أكثر من 39,500 شهادة فردية وأكثر من 10,000 على مستوى اعتمادات الشركاء من خلال برنامج التعليم الشريك المرتبط بمستويات الحوافز.

لمعرفة المزيد حول إطار عمل Lenovo 360، تفضل بزيارة lenovopartnerhub/

معلومات عن شركة Lenovo

شركة Lenovo هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 248 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. بالتركيز على رؤية واضحة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، استفادت شركة Lenovo من نجاحها كأكبر شركة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم من خلال مجموعة كاملة من الأجهزة الداعمة للذكاء الاصطناعي، والجاهزة للذكاء الاصطناعي، والمحسنة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل (أجهزة الكمبيوتر، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية)، وكذلك البنية التحتية الخاصة بكل من (مركز البيانات، والتخزين، ومستعرض edge، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المعرفة بالبرمجيات)، والبرمجيات، والحلول، والخدمات. ويعمل الاستثمار المتواصل لشركة Lenovo في الابتكارات التي تغيِّر العالم على بناء مستقبل أكثر شمولاً وموثوقية وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. شركة Lenovo مدرجة في بورصة هونج كونج باسم Lenovo Group Limited "مجموعة لينوفو المحدودة" (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، والقراءة عن أخر الأخبار عبر StoryHub الخاص بنا.

1 متاححاليًا في أستراليا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وهونج كونج والمجر والهند وأيرلندا وإسرائيل وكينيا وليتوانيا وماليزيا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان والفلبين والبرتغال ورومانيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسلوفينيا وجنوب أفريقيا والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيُضاف في الأرجنتين والنمسا وبلجيكا وتشيلي وكولومبيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا وبيرو وإسبانيا وسويسرا بحلول فبراير 2025.

2 بناءً على بيانات Lenovo

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