تحسينات منصَّة Blueflag Security تعيد تعريف الطريقة التي تتبعها المؤسسات في تأمين بيئات تطوير البرامج

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تقدم BlueFlag Security قدرات محسَّنة داخل منصَّتها لأمان دورة حياة تطوير البرامج (SDLC) وإدارتها والتي تضمن بيئة تطوير أكثر أمانًا ومرونة وموثوقية ردًا على هجمات سلسلة توريد البرامج المتزايدة. ومنذ إطلاقها في مارس 2024، وسِّعت BlueFlag الركائز الأساسية الأربعة للمنصَّة، وقدَّمت سُبل إصلاح آلية وموجهة، وأضافت دعمًا لأدوات المطور الإضافية.

توضح الأبحاث الصادرة عن شركة Gartner® أن "التكلفة المُقدَّرة لهذه الهجمات [على سلسلة التوريد] تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات ومن المتوقَّع أن تزداد بنسبة 200% لتصل إلى 138 مليار دولار بحلول عام 2031."* وتُظهِر هذه التهديدات المتزايدة، والتي تم تأكيدها من خلال حوادث معيَّنة على غرار انتهاك التعليمة البرمجية المصدر لصحيفة New York Times بعد اختراق موقع GitHub، مدى تزايد استهداف بيئات التطوير. تعمل BlueFlag بشكل فريد على التخفيف من حدة هذه المخاطر من خلال معالجة ثلاثة متجهات هجومية حرجة ومترابطة في دورة حياة تطوير البرامج (SDLC) - هويات المطورين (البشرية والآلية)، وتكوين أدوات المطور بشكلٍ خاطئ، والثغرات الأمنية في التعليمة البرمجية - مما يمنع تشكُّل التركيبات السامة التي تجعل هذه الهجمات مدمرة للغاية.

وباستخدام BlueFlag، يمكن لفرق التطوير تنفيذ تدابير وقائية من شأنها أن تقلِّل سطح الهجوم في كل مرحلة من مراحل دورة التطوير. تتضمَّن الركائز الأساسية الأربعة للمنصَّة، والتي تم تصميم كل منها لمعالجة متجهات هجوم دورة حياة تطوير البرامج (SDLC) الحرجة وضمان الامتثال، ما يلي:



إدارة الهويات – تؤمِّن الهويات البشرية (المطورين الداخليين والخارجيين) والهويات الآلية (حسابات الخدمة والتطبيقات) وتديرها وتراقبها، والتي غالبًا ما تُشكِّل المصدر الأساسي للمخاطر في دورة حياة تطوير البرامج (SDLC). تعمل BlueFlag من خلال فرض أقل قدر من الامتيازات، والكشف عن الهويات القديمة، ومراقبة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل تجاوز سياسات الفروع، على تحديد التهديدات القائمة على الهويات وإيلاء الأولوية لها وإصلاحها.

إدارة وضع أمان المجموعة – تؤمِّن مجموعة التطوير الخاصة بك، بما في ذلك إدارة التعليمة البرمجية المصدر (SCM)، ومستودعات البيانات الاصطناعية، وعمليات الإدماج المستمر/التسليم المستمر. تعزِّز BlueFlag وضع الأمان للأدوات المختلفة التي يستخدمها المطورون، وتكتشف التكوينات الخاطئة، وتمنع حالات سوء الاستخدام، وتحظر الوصول غير المصرَّح به لضمان القيام بعمليات التصميم والنشر بصورة آمنة ومتوافقة.

إدارة التعليمة البرمجية – تؤمِّن قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك من خلال تحديد المخاطر وتخفيفها في الحزم الخاصة والمفتوحة المصدر. تواصل BlueFlag إجراء عمليات الفحص بحثًا عن الثغرات الأمنية وإدارة الأسرار واكتشاف الثغرات الأمنية في البنية التحتية بصيغة تعليمة برمجية (IaC) لضمان ممارسات الترميز الآمنة وتفادي عمليات النشر غير الآمنة. الامتثال المستمر الآلي – يُدمج عمليات التحقُّق من الامتثال التلقائية مباشرةً في سير عمل التطوير، مما يضمن الالتزام المستمر بمعايير الصناعة مثل إطارات CIS، وSOC 2، وISO 27001، وNIST-800. تعهد BlueFlag إلى أتمتة إعداد التدقيق وجمع الأدلة، مما يحد من عبء الامتثال ويحافظ على جاهزية مؤسستك لأعمال التدقيق دائمًا.

تقدم BlueFlag الآن سُبل الإصلاح الآلية والموجهة، مما يمكّن المؤسسات من الانتقال من إدارة الأمان التفاعلية إلى الإدارة الاستباقية. وعلى عكس الحلول الأخرى التي تركز فقط على التنبيهات أو تحديد أولويات الثغرات الأمنية، لا توجه BlueFlag المطورين خلال الخطوات اللازمة لحل المخاطر فحسب، بل تعمل أيضًا على أتمتة سُبل الإصلاح عندما يكون ذلك ممكنًا، مما يُسهِّم في تسريع الإجراءات الخاصة بالوصول إلى حلول. إضافةً إلى ذلك، ولضمان الحصول على تغطية شاملة لأمان دورة حياة تطوير البرامج (SDLC)، تتكامل BlueFlag مع نظام متنامٍ من الأدوات، بما في ذلك منصَّات إدارة التعليمات البرمجية المصدر مثل GitHub وBitBucket، ومستودعات البيانات الاصطناعية مثل JFrog، وأدوات أمان المطورين مثل Snyk، وأدوات إدارة الخدمة مثل Jira وSlack، وأنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM) مثل Okta وAzure AD.

صرَّحت Katie Norton، مديرة أبحاث DevSecOps وأمان سلسلة توريد البرامج في IDC قائلةً: "يُعدُّ دمج أفضل ممارسات الأمان في عمليات تطوير البرامج تحديًا مُلحًا ومستمرًا للعديد من المؤسسات، حيث تفتقر العديد من الفرق إلى الأدوات والعمليات اللازمة للتخفيف من حدة المخاطر بشكل فعَّال في جميع مناحي دورة حياة تطوير البرامج (SDLC)". "تُمكِّن BlueFlag المؤسسات من تأمين بيئات التطوير لديها، من خلال تقديم منصَّة موحَّدة لتنفيذ إطار عمل شامل للأمان والإدارة لدورة حياة تطوير البرامج (SDLC) والذي يشمل إدارة هوية المطور، وإدارة وضع أمان المجموعة، وإدارة التعليمة البرمجية، والامتثال."

توفر BlueFlag الكفاءات التشغيلية فضلاً عن تحقيق وفورات في التكاليف للعملاء على النحو التالي:



خفض تكاليف التشغيل بنسبة 62% من خلال أتمتة مهام الأمان والإدارة والامتثال، مما يُمكِّن الفرق من التركيز على الابتكار والمبادرات ذات القيمة العالية.

عدم تحمُّل 30% من تكاليف ترخيص أداة DevOps من خلال تحديد الهويات القديمة وإزالتها، مما يضمن لك دفع ثمن التراخيص التي تحتاجها فقط.

تقليل وقت الإصلاح بنسبة 80% بالاستعانة بسُبل الإصلاح الموجهة والآلية، مما يُمكِّن المطورين من حل مشكلات الأمان بسرعة دون تعطيل سير العمل. تحقيق الامتثال المستمر وتقليل حجم الأعمال التحضيرية للتدقيق بنسبة 45% من خلال عمليات التحقُّق من الامتثال الآلية المضمَّنة في عملية التطوير لديك.

"يوضح التطور السريع لمنصَّتنا التزام BlueFlag بتأمين كل جانب من جوانب دورة حياة تطوير البرامج (SDLC) بشكلٍ استباقي. "بتوسيع القدرات عبر جميع الركائز الأربع، نعمل على مساعدة المؤسسات على تقليل التكاليف التشغيلية ومنع التهديدات والحفاظ على سلامة عمليات التطوير دون المساس بالسرعة أو المرونة"، حسبما قال Raj Mallempati، الرئيس التنفيذي لشركة BlueFlag Security.

لمعرفة كيفية دمج BlueFlag Security بسلاسة في بيئة التطوير لديك، وتعزيز الأمان في كل مرحلة، يمكنك جدولة عرض توضيحي لتجربة المنصَّة أثناء تشغيلها. تفتخر شركة BlueFlag باختيارها إحدى شركات TechCrunch Startup Battlefield 200 لعام 2024، وستشارك في معرض TechCrunch Disrupt في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر.

* Gartner، دليل القادة لأمان سلسلة توريد البرامج، Dale Gardner، وManjunath Bhat، بتاريخ 20 يونيو 2024.

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نبذة عن BlueFlag Security

توفر BlueFlag Security نهجًا شاملاً يولي الأولوية للحفاظ على الهوية لتأمين دورة حياة تطوير البرامج (SDLC). وبالتركيز على هويات المطورين - سواء الهويات البشرية أو الآلية - وأمان سلسلة الأدوات، تساعد BlueFlag المؤسسات على معالجة متجهات الهجوم الأكثر خطورة والتي غالبًا ما يتم إهمالها بواسطة الحلول التقليدية التي تركز على التعليمة البرمجية. تستفيد المنصَّة من المعلومات الاستخباراتية للنشاط المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمراقبة المخاطر وتحليلها، وإنفاذ السياسات، وأتمتة الإصلاح. وبفضل القدرات المتوفِّرة في مجال إدارة الهويات، وأمان المجموعة، وإدارة التعليمات البرمجية، والامتثال المستمر، تعمل BlueFlag بشكلٍ استباقي على تعزيز مواقف الأمان مع تحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان الحماية ضد تهديدات سلسلة توريد البرامج المتطورة. تعرَّف على المزيد من المعلومات حول BlueFlag Security على .

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