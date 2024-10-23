حصلت تقنية معالجة Dewarp IP DW200-FS من Verisilicon على شهادة ISO 26262 ASIL B

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة VeriSilicon‏ (688521) أن منتجها DeWarp Processing IP DW200-FS قد حصل على شهادة ISO 26262 ASIL B للسلامة الوظيفية للسيارات. تم إصدار الشهادة من قِبل TÜV NORD، وهي مؤسسة دولية للتفتيش وإصدار الشهادات.

يستفيد IP DW200-FS من VeriSilicon من خوارزميات رسم البكسل المتقدمة وهندسة جلب البيانات المستندة إلى ذاكرة التخزين المؤقت، مما يوفر كفاءة عالية واستهلاكًا منخفضًا للغاية للنطاق الترددي في معالجة تشوه الصورة. يدعم IP DW200-FS مواصفات أخذ العينات الشبكية المتعددة، بما في ذلك 1x1، و4x4، و16x16، مما يحقق التوازن الأمثل بين دقة المعالجة وعرض النطاق الترددي عبر سيناريوهات التطبيق المختلفة. يمكن استخدام قدرات رسم البكسل عالية الأداء على نطاق واسع لتصحيح التشوهات الناتجة عن عدسات عين السمكة أو العدسات ذات الزاوية الواسعة، ودعم تجميع الصور المتعددة لمنظر عين الطائر (BEV)، بالإضافة إلى إجراء تعديلات التشويه المسبقة لشاشات العرض أو الواقع المعزز (AR). بالإضافة إلى ذلك، يدمج DW200-FS IP محرك قياس صور YUV عالي الأداء بستة قنوات، مما يتيح الاتصالات المباشرة مع معالجات إشارة الصور أو محرك معالجة التشويه. تعمل مخرجاتها متعددة الدقة على تحسين أداء تحليل الذكاء الاصطناعي والتعرف عليه بشكل أكبر.

لقد حصل كل من DW200-FS IP من VeriSilicon وIP من سلسلة ISP8200-FS لمعالجة إشارات الصور (ISP) على شهادات ISO 26262 بنجاح. بفضل بروتوكولات IP الخاصة بواجهة الفيديو المخصصة للسيارات وبروتوكولات IP الخاصة بضغط البيانات RAW، تقدم VeriSilicon حلاً شاملاً لمزود خدمة الإنترنت للسلامة الوظيفية للسيارات للكاميرات.

قال Weijin Dai نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم الملكية الفكرية في شركة VeriSilicon: "إن إزالة التشوهات بكفاءة وقوة أمر بالغ الأهمية لتطوير أنظمة كاميرات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، مما يُمكّنها من التعامل مع أجهزة استشعار متعددة بأنواع مختلفة. ويعمل على تعزيز تجارب المشاهدة البشرية ورؤية الآلة من خلال مسارات معالجة مستشعر الصور. لقد تم اعتماد ابتكاراتنا في تقنية إزالة الانحراف من قبل كبار بائعي أنظمة ADAS SoC في جميع أنحاء العالم". "لدعم النمو السريع ودورات الوقت المختصرة لطرح المنتجات في السوق بالنسبة لأنظمة SoC الخاصة بالسيارات، نفذت شركة VeriSilicon خطة شاملة للسلامة الوظيفية للسيارات عبر محفظة الملكية الفكرية الخاصة بمعالجة البكسل الذكية بالكامل".

حول VeriSilicon

تلتزم VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات السيليكون المخصصة الشاملة القائمة على النظام الأساسي وخدمات ترخيص الملكية الفكرية لأشباه الموصلات التي تستفيد من الملكية الفكرية لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة:

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