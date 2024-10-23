حصلت تقنية معالجة Dewarp IP DW200-FS من Verisilicon على شهادة ISO 26262 ASIL B

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة VeriSilicon (688521) أن منتجها DeWarp Processing IP DW200-FS قد حصل على شهادة ISO 26262 ASIL B للسلامة الوظيفية للسيارات. تم إصدار الشهادة من قِبل TÜV NORD، وهي مؤسسة دولية للتفتيش وإصدار الشهادات.
يستفيد IP DW200-FS من VeriSilicon من خوارزميات رسم البكسل المتقدمة وهندسة جلب البيانات المستندة إلى ذاكرة التخزين المؤقت، مما يوفر كفاءة عالية واستهلاكًا منخفضًا للغاية للنطاق الترددي في معالجة تشوه الصورة. يدعم IP DW200-FS مواصفات أخذ العينات الشبكية المتعددة، بما في ذلك 1x1، و4x4، و16x16، مما يحقق التوازن الأمثل بين دقة المعالجة وعرض النطاق الترددي عبر سيناريوهات التطبيق المختلفة. يمكن استخدام قدرات رسم البكسل عالية الأداء على نطاق واسع لتصحيح التشوهات الناتجة عن عدسات عين السمكة أو العدسات ذات الزاوية الواسعة، ودعم تجميع الصور المتعددة لمنظر عين الطائر (BEV)، بالإضافة إلى إجراء تعديلات التشويه المسبقة لشاشات العرض أو الواقع المعزز (AR). بالإضافة إلى ذلك، يدمج DW200-FS IP محرك قياس صور YUV عالي الأداء بستة قنوات، مما يتيح الاتصالات المباشرة مع معالجات إشارة الصور أو محرك معالجة التشويه. تعمل مخرجاتها متعددة الدقة على تحسين أداء تحليل الذكاء الاصطناعي والتعرف عليه بشكل أكبر.
لقد حصل كل من DW200-FS IP من VeriSilicon وIP من سلسلة ISP8200-FS لمعالجة إشارات الصور (ISP) على شهادات ISO 26262 بنجاح. بفضل بروتوكولات IP الخاصة بواجهة الفيديو المخصصة للسيارات وبروتوكولات IP الخاصة بضغط البيانات RAW، تقدم VeriSilicon حلاً شاملاً لمزود خدمة الإنترنت للسلامة الوظيفية للسيارات للكاميرات.
قال Weijin Dai نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم الملكية الفكرية في شركة VeriSilicon: "إن إزالة التشوهات بكفاءة وقوة أمر بالغ الأهمية لتطوير أنظمة كاميرات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، مما يُمكّنها من التعامل مع أجهزة استشعار متعددة بأنواع مختلفة. ويعمل على تعزيز تجارب المشاهدة البشرية ورؤية الآلة من خلال مسارات معالجة مستشعر الصور. لقد تم اعتماد ابتكاراتنا في تقنية إزالة الانحراف من قبل كبار بائعي أنظمة ADAS SoC في جميع أنحاء العالم". "لدعم النمو السريع ودورات الوقت المختصرة لطرح المنتجات في السوق بالنسبة لأنظمة SoC الخاصة بالسيارات، نفذت شركة VeriSilicon خطة شاملة للسلامة الوظيفية للسيارات عبر محفظة الملكية الفكرية الخاصة بمعالجة البكسل الذكية بالكامل".
حول VeriSilicon
تلتزم VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات السيليكون المخصصة الشاملة القائمة على النظام الأساسي وخدمات ترخيص الملكية الفكرية لأشباه الموصلات التي تستفيد من الملكية الفكرية لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة:
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