شركة Ltimindtree تُطلق حل AI-Smart Underwriter المدعوم من Servicenow

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة LTIMindtree [رمزها في بورصة الهند الوطنية: LTIM ورقمها في بورصة مومباي: 540005] العالمية المتخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، عن إطلاق حل "AI-Smart Underwriter" الذي جرى تطويره بالتعاون مع ServiceNow بغية تمكين شركات التأمين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة ومدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي مع تعزيز الكفاءة بالاستعانة بآليات الأتمتة الذكية، واستعانةً بالجهود المبذولة في هذا الصدد، ستوفر شركة LTIMindtree تجارب أفضل، ناهيك عن تقديم قيمة لشركات التأمين.
تعد الشركة شريكًا إستراتيجيًا متخصصًا في ابتكار المنصات، لذا يعمل حل "AI-Smart Underwriting" المعتمد على تبسيط عملية الاكتتاب التأميني بالاستعانة برؤية فردية سلسة ومتكاملة للمخاطر وأتمتة العمليات. أضف إلى ذلك أنه بدايةً من استلام الطلبات إلى إصدار السياسات وتجديدها، سيعمل حل "AI-Smart Underwriting" من LTIMindtree والمدعوم من منصة ServiceNow على تمكين فرق الاكتتاب من توفير الجهد اللازم لأداء المهام اليدوية والتركيز على اتخاذ قرارات حيوية متعلقة بالأعمال، مثل تحديد المخاطر والأهلية والتسعير.
صرح Nachiket Deshpande، مدير قسم العمليات والمدير الدائم في شركة LTIMindtree ، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء التعاون مع ServiceNow لمساعدة شركات التأمين في تحقيق النمو المربح صعب المنال عن طريق توفير نافذة واحدة تضم المخاطر والأتمتة الذكية والرؤى المستقلة القائمة على البيانات". "كما أن استثماراتنا في حل AI-Smart تتوافق مع إستراتيجيتنا المتمثلة في تمكين "الجميع بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي" عن طريق تفعيل "الذكاء الاصطناعي في كل شيء" وتوفير منصة شاملة تتمتع "بقدرات الذكاء الاصطناعي الكاملة"."
صرحت Erica Volini، نائب أول مدير قسم الشراكات العالمية في ServiceNow، قائلة: "تحمل ServiceNow على عاتقها مهمة تحويل وتبسيط تجربة شركات التأمين التي يعتريها الكثير من التعقيدات مستعينةً بقوة التكنولوجيا وقدرات الذكاء الاصطناعي". وأضافت قائلة: "عن طريق الجمع بين خبرة LTIMindtree الثرية في مجال الاستشارات الرقمية مع منصة الذكاء الاصطناعي الموحدة في بوتقة واحدة، فإننا نقدم حل اكتتاب أكثر مرونة وتكيفًا وذكاءً للموظفين والعملاء من شأنه إعادة رسم ملامح معايير الصناعة".
تعد منصة AI-Smart Underwriting منبرًا مركزيًا حيث يمكن لشركات التأمين الوصول إلى كل المعلومات ذات الصلة وإدارتها، بمساعدة الأدوات والموارد بغية تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى إحداث ثورة في عملية الاكتتاب التأميني التقليدية، إذ ستعمد الشركات إلى أتمتة أعمالها باستخدام تحليلات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية لتوفير خدمات سريعة ودقيقة وقابلة للتطوير. إضافةً إلى ذلك، ستعمل AI-Smart Underwriting على تيسير سبل التعاون الفعال بين الوكلاء وتزويد شركات التأمين برؤى مهمة تساعدها في اتخاذ قرارات بوتيرة أسرع. سيتوفر هذا الحل في ServiceNow Store هنا .
تلعب منظومة الشركاء الشاملة وبرنامج الشركاء الخاص بمنصة ServiceNow دورًا حيويًا في دعم فرصة سوقية متوقعة بقيمة 275 مليار دولار أمريكي حتى عام 2026 لمنصة Now Platform. أما برنامج شركاء ServiceNow، فإنه يقدّر الشركاء ويكافئهم على خبراتهم المتنوعة بغية تحفيز الفرص وفتح أسواق جديدة ومساعدة العملاء في إحداث تغيير جذري في أعمالهم على مستوى المؤسسة. الرجاء زيارة صفحة حلول ServiceNow هنا للاطلاع على أحدث الأوصاف العامة لحلول ServiceNow.
نبذة عن LTIMindtree:
تعد LTIMindtree شركة عالمية متخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية تمكّن المؤسسات في مختلف المجالات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق أقصى قدر من النمو عن طريق تفعيل التقنيات الرقمية. وبصفتها شريكًا فاعلاً في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تسخر شركة LTIMindtree خبرتها الكبيرة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في تحفيز التمايز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. هذا، وبفضل أكثر من 84,000 من المحترفين الموهوبين والرائدين في مجال الأعمال في أكثر من 30 بلدًا، تعمل شركة LTIMindtree، التابعة لشركة Larsen & Toubro Group، على مواجهة أكثر التحديات التجارية تعقيدًا وتقديم حلول تحويلية على نطاق واسع. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
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