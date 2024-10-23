شركة Ltimindtree تُطلق حل AI-Smart Underwriter المدعوم من Servicenow

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة LTIMindtree [رمزها في بورصة الهند الوطنية: LTIM ورقمها في بورصة مومباي: 540005] العالمية المتخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، عن إطلاق حل "AI-Smart Underwriter" الذي جرى تطويره بالتعاون مع ServiceNow بغية تمكين شركات التأمين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة ومدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي مع تعزيز الكفاءة بالاستعانة بآليات الأتمتة الذكية، واستعانةً بالجهود المبذولة في هذا الصدد، ستوفر شركة LTIMindtree تجارب أفضل، ناهيك عن تقديم قيمة لشركات التأمين.

تعد الشركة شريكًا إستراتيجيًا متخصصًا في ابتكار المنصات، لذا يعمل حل "AI-Smart Underwriting" المعتمد على تبسيط عملية الاكتتاب التأميني بالاستعانة برؤية فردية سلسة ومتكاملة للمخاطر وأتمتة العمليات. أضف إلى ذلك أنه بدايةً من استلام الطلبات إلى إصدار السياسات وتجديدها، سيعمل حل "AI-Smart Underwriting" من LTIMindtree والمدعوم من منصة ServiceNow على تمكين فرق الاكتتاب من توفير الجهد اللازم لأداء المهام اليدوية والتركيز على اتخاذ قرارات حيوية متعلقة بالأعمال، مثل تحديد المخاطر والأهلية والتسعير.

صرح Nachiket Deshpande، مدير قسم العمليات والمدير الدائم في شركة LTIMindtree ، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء التعاون مع ServiceNow لمساعدة شركات التأمين في تحقيق النمو المربح صعب المنال عن طريق توفير نافذة واحدة تضم المخاطر والأتمتة الذكية والرؤى المستقلة القائمة على البيانات". "كما أن استثماراتنا في حل AI-Smart تتوافق مع إستراتيجيتنا المتمثلة في تمكين "الجميع بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي" عن طريق تفعيل "الذكاء الاصطناعي في كل شيء" وتوفير منصة شاملة تتمتع "بقدرات الذكاء الاصطناعي الكاملة"."

صرحت Erica Volini، نائب أول مدير قسم الشراكات العالمية في ServiceNow، قائلة: "تحمل ServiceNow على عاتقها مهمة تحويل وتبسيط تجربة شركات التأمين التي يعتريها الكثير من التعقيدات مستعينةً بقوة التكنولوجيا وقدرات الذكاء الاصطناعي". وأضافت قائلة: "عن طريق الجمع بين خبرة LTIMindtree الثرية في مجال الاستشارات الرقمية مع منصة الذكاء الاصطناعي الموحدة في بوتقة واحدة، فإننا نقدم حل اكتتاب أكثر مرونة وتكيفًا وذكاءً للموظفين والعملاء من شأنه إعادة رسم ملامح معايير الصناعة".

تعد منصة AI-Smart Underwriting منبرًا مركزيًا حيث يمكن لشركات التأمين الوصول إلى كل المعلومات ذات الصلة وإدارتها، بمساعدة الأدوات والموارد بغية تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى إحداث ثورة في عملية الاكتتاب التأميني التقليدية، إذ ستعمد الشركات إلى أتمتة أعمالها باستخدام تحليلات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية لتوفير خدمات سريعة ودقيقة وقابلة للتطوير. إضافةً إلى ذلك، ستعمل AI-Smart Underwriting على تيسير سبل التعاون الفعال بين الوكلاء وتزويد شركات التأمين برؤى مهمة تساعدها في اتخاذ قرارات بوتيرة أسرع. سيتوفر هذا الحل في ServiceNow Store هنا .

تلعب منظومة الشركاء الشاملة وبرنامج الشركاء الخاص بمنصة ServiceNow دورًا حيويًا في دعم فرصة سوقية متوقعة بقيمة 275 مليار دولار أمريكي حتى عام 2026 لمنصة Now Platform. أما برنامج شركاء ServiceNow، فإنه يقدّر الشركاء ويكافئهم على خبراتهم المتنوعة بغية تحفيز الفرص وفتح أسواق جديدة ومساعدة العملاء في إحداث تغيير جذري في أعمالهم على مستوى المؤسسة. الرجاء زيارة صفحة حلول ServiceNow هنا للاطلاع على أحدث الأوصاف العامة لحلول ServiceNow.

نبذة عن LTIMindtree:

تعد LTIMindtree شركة عالمية متخصصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية تمكّن المؤسسات في مختلف المجالات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع وتيرة الابتكار وتحقيق أقصى قدر من النمو عن طريق تفعيل التقنيات الرقمية. وبصفتها شريكًا فاعلاً في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تسخر شركة LTIMindtree خبرتها الكبيرة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في تحفيز التمايز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. هذا، وبفضل أكثر من 84,000 من المحترفين الموهوبين والرائدين في مجال الأعمال في أكثر من 30 بلدًا، تعمل شركة LTIMindtree، التابعة لشركة Larsen & Toubro Group، على مواجهة أكثر التحديات التجارية تعقيدًا وتقديم حلول تحويلية على نطاق واسع. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

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