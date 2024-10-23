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4 مطالب تستبق مهرجان الفل

10/23/2024 4:49:13 AM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يدشن فيه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، مهرجان الفل والنباتات العطرية اليوم في موسمه الثاني، طالب أهالي محافظة أبوعريش بمناقشة 4 مطالب رئيسة لتطوير مدينة الفل، ووضعها على طاولة أمير المنطقة، مؤكدين أنها ستطور محافظة الفل وترتقي بها.
تتمثل أبرز مطالب الأهالي في: استحداث شارع الفل بالمحافظة أسوة بشارع الفن في منطقة عسير، وتنظيم وتنفيذ سوق خاص للفل، وإنجاز المركز الحضاري المتعثر منذ سنوات طويلة بالمحافظة، وسفلتة الأحياء السكنية الداخلية.
وقد رسمت محافظة أبوعريش خارطة طريق مهرجان الفل والنباتات العطرية الثاني، وأنهت كل الترتيبات والاستعدادات لتدشين المهرجان من قِبل أمير المنطقة، الذي سيقص شريط الافتتاح. وتضم خيمة المهرجان 60 ركنا للجهات الحكومية والخاصة المشاركة، والمزارعين والمزارعات.
وسيتجول أمير جازان في أركان المهرجان، ويطلع على محتوياتها، ويستمع لشرح خاص من قِبل الجهات المختصة، ويعقد اجتماعا مع المسؤولين، لمناقشة الخطط التطويرية والمستقبلية، قبل التوجه لمقر احتفال الأهالي بمهرجان الفل الثاني من أجل إطلاق فعالياته.

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