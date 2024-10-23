الوعلان للتجارة تفتتح أول صالة عرض لسيارات زيكر الكهربائية الفاخرة في المملكة العربية السعودية

MENAFN - Al Watan) افتتحت شركة "الوعلان للتجارة" صالة عرض مخصصة لعلامة "زيكر" الكهربائية الفاخرة على الطريق الدائري الشمالي، في مدينة الرياض بحضور رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان و المدير التنفيذي لمنطقة زيكر في الشرق الأوسط وأفريقيا كانون وانغ، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الشركتين، وعدد من المدعوين والعملاء وممثلي وسائل الإعلام.

تبلغ مساحة صالة العرض 1,420 متراً مربعاً، وتعد الأولى من نوعها لسيارات "زيكر" في الرياض وفي المملكة العربية السعودية، وتواكب الحضور المتنامي للسيارات الكهربائية الفاخرة في المملكة. ويأتي افتتاح الصالة بعد الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين "زيكر" والوعلان للتجارة" في شهر فبراير الماضي، والتي أصبحت بموجبها "الوعلان للتجارة"، الرائدة في سوق السيارات في المملكة، ممثلاً معتمداً للعلامة الصينية الفاخرة الكهربائية في أسواق المملكة العربية السعودية.

وعلى هامش المناسبة، قال أحمد مرشدي، المدير التنفيذي لعلامات الفاخرة في شركة الوعلان للتجارة:"تُعد سوق السيارات في المملكة العربية السعودية الأقوى في المنطقة من حيث المبيعات والنمو، وهي تتميز بتنوعها الكبير وبديناميتها. وشهدت هذه السوق تطورات كبيرة في فترة السنوات الأخيرة مع انتشار عدد من العلامات الجديدة، لتتعدد الخيارات أمام المستهلك السعودي. وقد اخترناعلامة "زيكر" لتقنيات التنقل الكهربائي التابعة لمجموعة "جيلي" القابضة، نظراً للخبرة الطويلة التي تتمتع بها في تصنيع السيارات، ولكونها تجمع بين التصاميم الأنيقة المبتكرة والتقنيات المتقدمة والقدرات العالية".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن مواصفات سيارات زيكر وقدراتها وأنظمتها التقنية المتطورة ستجعل منها لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة في المملكة، وسترفع من مستوى المنافسة في هذا القطاع، ونرى أن هذا النوع السيارات يمثلمستقبل النقل المستدام ويعكس الالتزام بتقديم حلاً بيئياً لاحتياجات النقل اليومية. لقد بدأنا اليوم في أول صالة عرض لنا بالعاصمة الرياض، وسنفتتح خلال العام القادم مراكز بيع وخدمة ما بعد البيع في جدة والدمام، انطلاقاً من استراتيجيتنا الهادفة لنكون أقرب إلى عملائنا، وتوفير أفضل الخدمات لهم".

المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "زيكر" العالمية، كانون وانغ أعرب عن حماسه لافتتاح صالة العرض الجديدة قائلا: "نحن سعداء للغاية بافتتاح أول صالة عرض مخصصة لسيارات "زيكر" في الرياض، بالشراكة مع "الوعلان للتجارة".

وأضاف: "يمثل هذا الحدث فصلاً مثيراً لشركة " زيكر"لتقديم سياراتنا الكهربائية الفاخرة في سوق المملكة العربية السعودية، التي تمثل محوراً رئيسياً لنمو "زيكر"، وتتميز بإمكانات هائلة وبقاعدة مستهلكين واعية بأهمية الحفاظ على البيئة، ونحن فخورون برؤية هذا الوعي المتزايد لدى المستهلك السعودي بالتنقل الكهربائي المتميز، وحريصون على تلبية توقعاتهم من خلال تشكيلة طرازاتنا المتطورة".

وستضم صالة العرض الجديدة تحت سقفها، في المرحلة الأولى، طرازي "زيكر 001" و "زيكر X" الكهربائيان، اللذان حققا نجاحاً كبيراً في الأسواق الدولية.

زيكر 001 ( ZEEKR 001)

يتميز طراز "زيكر 001 " الرائد بهيكله القوي والمرن، وعناصره المبتكرة للحماية المتقدمة من الاصطدام، إضافة إلى تجهيزه بتقنيات القيادة الذكية. توفر هذه المركبة الفاخرة نطاق قيادة يصل إلى 620 كيلومتراً بشحنة واحدة، مع ميزة شحن البطارية من 10% إلى 80% في 30 دقيقة فقط باستخدام شاحن تيار مستمر بقدرة 200 كيلو وات. تصل قوة السيارة المجهزة بنظام الدفع الرباعي إلى 544 حصاناً، وتتسارع من 0-100 كم / ساعة في 3.8 ثوان فقط.

زيكر إكس (ZEEKR X)

تم تصميم سيارة "زيكر إكس"، المتعددة الاستخدامات والمدمجة، لأولئك الذين يبحثون عن الأداء العالي والتكنولوجيا المتطورة في حزمة أصغر حجماً وأكثر مرونة. ولتناسب الحياة العصرية ومغامرات الاستكشاف. توفر السيارة نطاق قيادة يصل إلى 440 كيلومتراً بالشحنة الواحدة مع ميزة شحن البطارية من 0% إلى 80% في 28.8 دقيقة فقط باستخدام شاحن تيار مستمر بقوة 150 كيلو وات. وزودت "زيكر إكس" بمحرك مزدوج بقوة 428 حصاناً، وتتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.8 ثوان فقط.