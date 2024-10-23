الوعلان للتجارة تفتتح أول صالة عرض لسيارات زيكر الكهربائية الفاخرة في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
افتتحت شركة "الوعلان للتجارة" صالة عرض مخصصة لعلامة "زيكر" الكهربائية الفاخرة على الطريق الدائري الشمالي، في مدينة الرياض بحضور رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان و المدير التنفيذي لمنطقة زيكر في الشرق الأوسط وأفريقيا كانون وانغ، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الشركتين، وعدد من المدعوين والعملاء وممثلي وسائل الإعلام.
تبلغ مساحة صالة العرض 1,420 متراً مربعاً، وتعد الأولى من نوعها لسيارات "زيكر" في الرياض وفي المملكة العربية السعودية، وتواكب الحضور المتنامي للسيارات الكهربائية الفاخرة في المملكة. ويأتي افتتاح الصالة بعد الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين "زيكر" والوعلان للتجارة" في شهر فبراير الماضي، والتي أصبحت بموجبها "الوعلان للتجارة"، الرائدة في سوق السيارات في المملكة، ممثلاً معتمداً للعلامة الصينية الفاخرة الكهربائية في أسواق المملكة العربية السعودية.
وعلى هامش المناسبة، قال أحمد مرشدي، المدير التنفيذي لعلامات الفاخرة في شركة الوعلان للتجارة:"تُعد سوق السيارات في المملكة العربية السعودية الأقوى في المنطقة من حيث المبيعات والنمو، وهي تتميز بتنوعها الكبير وبديناميتها. وشهدت هذه السوق تطورات كبيرة في فترة السنوات الأخيرة مع انتشار عدد من العلامات الجديدة، لتتعدد الخيارات أمام المستهلك السعودي. وقد اخترناعلامة "زيكر" لتقنيات التنقل الكهربائي التابعة لمجموعة "جيلي" القابضة، نظراً للخبرة الطويلة التي تتمتع بها في تصنيع السيارات، ولكونها تجمع بين التصاميم الأنيقة المبتكرة والتقنيات المتقدمة والقدرات العالية".
وأضاف: "نحن على ثقة بأن مواصفات سيارات زيكر وقدراتها وأنظمتها التقنية المتطورة ستجعل منها لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة في المملكة، وسترفع من مستوى المنافسة في هذا القطاع، ونرى أن هذا النوع السيارات يمثلمستقبل النقل المستدام ويعكس الالتزام بتقديم حلاً بيئياً لاحتياجات النقل اليومية. لقد بدأنا اليوم في أول صالة عرض لنا بالعاصمة الرياض، وسنفتتح خلال العام القادم مراكز بيع وخدمة ما بعد البيع في جدة والدمام، انطلاقاً من استراتيجيتنا الهادفة لنكون أقرب إلى عملائنا، وتوفير أفضل الخدمات لهم".
المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "زيكر" العالمية، كانون وانغ أعرب عن حماسه لافتتاح صالة العرض الجديدة قائلا: "نحن سعداء للغاية بافتتاح أول صالة عرض مخصصة لسيارات "زيكر" في الرياض، بالشراكة مع "الوعلان للتجارة".
وأضاف: "يمثل هذا الحدث فصلاً مثيراً لشركة " زيكر"لتقديم سياراتنا الكهربائية الفاخرة في سوق المملكة العربية السعودية، التي تمثل محوراً رئيسياً لنمو "زيكر"، وتتميز بإمكانات هائلة وبقاعدة مستهلكين واعية بأهمية الحفاظ على البيئة، ونحن فخورون برؤية هذا الوعي المتزايد لدى المستهلك السعودي بالتنقل الكهربائي المتميز، وحريصون على تلبية توقعاتهم من خلال تشكيلة طرازاتنا المتطورة".
وستضم صالة العرض الجديدة تحت سقفها، في المرحلة الأولى، طرازي "زيكر 001" و "زيكر X" الكهربائيان، اللذان حققا نجاحاً كبيراً في الأسواق الدولية.
زيكر 001 ( ZEEKR 001)
يتميز طراز "زيكر 001 " الرائد بهيكله القوي والمرن، وعناصره المبتكرة للحماية المتقدمة من الاصطدام، إضافة إلى تجهيزه بتقنيات القيادة الذكية. توفر هذه المركبة الفاخرة نطاق قيادة يصل إلى 620 كيلومتراً بشحنة واحدة، مع ميزة شحن البطارية من 10% إلى 80% في 30 دقيقة فقط باستخدام شاحن تيار مستمر بقدرة 200 كيلو وات. تصل قوة السيارة المجهزة بنظام الدفع الرباعي إلى 544 حصاناً، وتتسارع من 0-100 كم / ساعة في 3.8 ثوان فقط.
زيكر إكس (ZEEKR X)
تم تصميم سيارة "زيكر إكس"، المتعددة الاستخدامات والمدمجة، لأولئك الذين يبحثون عن الأداء العالي والتكنولوجيا المتطورة في حزمة أصغر حجماً وأكثر مرونة. ولتناسب الحياة العصرية ومغامرات الاستكشاف. توفر السيارة نطاق قيادة يصل إلى 440 كيلومتراً بالشحنة الواحدة مع ميزة شحن البطارية من 0% إلى 80% في 28.8 دقيقة فقط باستخدام شاحن تيار مستمر بقوة 150 كيلو وات. وزودت "زيكر إكس" بمحرك مزدوج بقوة 428 حصاناً، وتتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.8 ثوان فقط.
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