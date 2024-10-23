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الاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز مستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار بنمو 16% في عام 2023م

10/23/2024 4:49:13 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت المملكة العربية السعودية الإحصاءات السنوية المفصّلة حيال الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م، بعد أن تم اعتماد منهجية جديدة لاحتساب وقياس الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي والتي تتماشى مع المعايير الدولية، والمستندة على دليل ميزان المدفوعات، ودليل وضع الاستثمار الدولي الصادر من صندوق النقد الدولي. وتضمنت إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر التي يتم استنتاجها من تحليل تفصيلي لكافة القوائم المالية للشركات المرخصة في المملكة المحلية والأجنبية تفاصيل بحسب الأنشطة الاقتصادية، والدول المستثمرة في المملكة، وبحسب المناطق الإدارية؛ وذلك لاستعراض أبرز تطورات الاستثمار الأجنبي في المملكة وتعزيزًا للشفافية من خلال إتاحة البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالاستثمارات الأجنبية في المملكة، وضمان وصول المستثمرين إلى بيانات دقيقة تُسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أفضل.
ووفقًا لإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر المنشورة عن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء، فقد شهدت مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسة ارتفاعًا ملحوظًا مُنذ إطلاق "رؤية المملكة 2030" وخططها الإستراتيجية المختلفة بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث تخطت الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مستهدفاتها الطموحة للأعوام 2021م و 2022م و 2023م.
وتشير أبرز نتائج مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م إلى ما يلي: - سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (الكلية) في عام 2023م نحو 96 مليار ريال، متجاوزًا مستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 83 مليار ريال بنسبة 16%. - بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في عام 2023م محققةً المستهدف في الإستراتيجية الوطنية للاستثمار. - نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2022 و 2023م (بعد استبعاد صفقة أرامكو الاستثنائية) بحوالي 50%. - نما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023م, بنسبة 13% مقارنة بالعام 2022م مسجلًا ما يقارب 900 مليار ريال. وأكدت الإحصاءات المنشورة على فاعلية برامج الرؤية والإستراتيجيات القطاعية المختلفة والمبادرات الطموحة بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف رفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية من مختلف أنحاء العالم، وقد حققت المملكة مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، فقد احتلت المرتبة 11 من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمرتبة 16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م، كما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث معدل نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمرتبة الرابعة من حيث معدل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لنفس العام. وبالنظر إلى أداء الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب الأنشطة الاقتصادية لعام 2023م، وذلك وفق الاحصاءات المنشورة عن وزارة الاستثمار، يأتي نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى بين الأنشطة الاقتصادية من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2023م، كما يأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات وصافي التدفقات لنفس العام.
وعلى جانب الدول المستثمرة في المملكة بحسب جنسية الدولة الأم المسيطرة، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة دول العالم من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م وذلك بواقع 202 مليار ريال أي ما يعادل 23% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، في حين تأتي الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بتدفقات تُقدر بنحو 13 مليار ريال والتي تُشكل نحو 14% من إجمالي التدفقات الداخلة في المملكة لنفس العام. ومنذ إعلان "روية المملكة 2030" في عام 2016م شهدت الاستثمارات الأجنبية في المملكة تطورًا ملحوظًا، إذ تشير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023م إلى التالي: - بالمقارنة بين متوسط الثلاث سنوات قبل إطلاق رؤية 2030 للأعوام (2013-2015)م والبالغ 43 مليار ريال، ومتوسط آخر ثلاث سنوات للأعوام (2021-2023)م، فقد أصبح المتوسط حوالي 112 مليار ريال، وبالتالي فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت تقريبًا 3 مرات. -ارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بأكثر من 240% في عام 2023م مقارنةً بعام 2017م، حيث ارتفعت من قيمة 28 مليار ريال في عام 2017 إلى 96 مليار ريال في عام 2023م. - انخفضت قيمة التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 60% في عام 2023 مقارنةً بعام 2017م، من 24 مليار ريال في عام 2017م إلى 10 مليارات ريال في عام 2023م. - ارتفعت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يزيد عن 2000% في عام 2023م مقارنةً بعام 2017م، من نحو 4 مليارات ريال في عام 2017 إلى 86 مليار ريال في عام 2023م. - ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 80% في عام 2023م، من 502 مليار ريال في عام 2017م إلى ما يقارب 900 مليار ريال في عام 2023م. - ارتفعت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 6% في عام 2017م إلى 11% في عام 2023م. - خفضت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 5% في عام 2017م إلى 1% في عام 2023م.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح بأن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2023م تعكس بشكل مقنع نجاح رؤية المملكة 2030 في تنويع ونمو الاقتصاد، وخلق بيئة استثمارية من الطراز العالمي، وتوفير فرص غير مسبوقة للمستثمرين. وأضاف معاليه: "تُظهر هذه الأرقام التفصيلية أن رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للاستثمار (NIS) تنجحان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء المملكة لمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية ومن مختلف دول العالم".
وبين الفالح: "نتيجةً للتحولات الإيجابية في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، فمن المتوقع أن نشهد المزيد من المستثمرين في السوق السعودية للاستفادة من حجم ومتانة المملكة الاقتصادية والاستثمارية وثبات سياساتها ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل والأسس المالية والنقدية الصلبة، وكذلك الاستفادة من موقعها الإستراتيجي، والذي يُعد قناة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".
وتابع الوزير قائلًا: "فيما لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، فأنا متفائل بالتحول الذي نشهده في المملكة والذي سيستمر بوتيرة متسارعة مدعومًا بالإستراتيجيات القطاعية بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، والدور المحفز من قبل صندوق الاستثمارات العامة، فضلًا عن المشاريع العملاقة في المملكة". ولمزيد من التفاصيل حول إحصائيات الاستثمار الأجنبي المباشر، يمكنكم الاطلاع على "تقرير إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية” عبر منصة: .

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