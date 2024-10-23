ذا كونسلتانتس إم إى إيه: مصر حريصة على تمكين المرأة فى قطاع الأعمال

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة“ذا كونسلتانتس إم إي إيه” بالتعاون مع“قودي” المنصة المتخصصة في تمكين ودعم القيادات النسائية في الشرق الأوسط، عن عدد من الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في قطاع الأعمال والمناصب القيادية، وذلك في ظل زيادة عدد الشركات الناشئة التي تقودها النساء، مما يسهم في تعزيز وجود المرأة في المناصب التنفيذية ويرفع من تأثيرها في مشهد الاقتصاد الوطني.

وأبرزت الدراسة التي تضمنت مقابلات مع نحو 400 امرأة ممن يشغلن المناصب القيادية في الشرق الأوسط ، أن مصر تشهد نهضة متنامية غير مسبوقة في ريادة النساء للأعمال تتماشى مع استراتيجيتها الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة المصرية، خاصةً في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والابتكار، مما يعزز تواجدها في المناصب التنفيذية.

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وتأتي مبادرة منصة“قودي” ضمن الأبرز في هذا النشاط، إذ تعمل على توفير الدعم والإرشاد للمرأة في مسيرتها المهنية، وتعتزم المنصة إطلاق برامج متخصصة تهدف إلى تزويد النساء بالمهارات اللازمة وفرص التواصل، ما يُمكّنهن من تحقيق تطلعاتهن المهنية والوصول إلى مواقع قيادية أكثر تأثيرًا.

وتشير الدراسة إلى زيادة ملحوظة في عدد الشركات الناشئة التي تقودها النساء في مختلف القطاعات، وخاصةً في مجالات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والمؤسسات الاجتماعية، وتعكس هذه الزيادة جهود الحكومة في إطار رؤية 2030 لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، حيث تضع المرأة المصرية بصمتها المميزة وتقود الابتكار وتحدث ثورة في الصناعات التقليدية، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.

و أظهرت الدراسة أن 87% من القيادات النسائية، بادرن بإجراء تغييرات هيكلية في بيئة العمل لتصبح أكثر دعمًا للنساء في المناصب الإدارية، وتعكس هذه الخطوات الجريئة التزامًا فعليًا بمعالجة قضايا الشمولية وتعزيز المساواة بين الجنسين في المؤسسات.

وأوضحت الدراسة أن ما يقرب من 100% من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع على الدور المحورى للإرشاد في تطوير مسيراتهن المهنية. ولهذا تتبنى“قودي” الإرشاد كجزء لا يتجزأ من رسالتها ونهجها لتمكين المرأة في الشرق الأوسط، حيث تسعى المنصة إلى توفير الأدوات والدعم الذي تحتاجه النساء لتحقيق طموحاتهن.

ولفتت الدراسة إلى توافق مبادرات منصة“قودي” مع أهداف رؤية مصر 2030، حيث تسعى إلى تمكين المرأة وتزويدها بالموارد والدعم اللازمين لتولي أدوار قيادية مؤثرة.

وتخطط منصة“قودي” لإطلاق سلسلة من البرامج المصممة خصيصًا لتسريع التعلّم وإتاحة فرص التطوّر الشخصي والمهني للمرأة. ومن خلال شبكات التواصل العالمية، والفعاليات المتنوعة وبرامج الإرشاد مهني، وفرص التدريب، تعمل“قودي” على تمكين النساء وتسريع نموهن.

وقالت ماريز عساف الرئيس التنفيذي المؤسِس لمنصة قودي، إنه في ظل السعي الدؤوب لتحقيق أهداف رؤية 2030، تتبنى“قودي” مهمة إعداد النساء لتولي المناصب القيادية.

وأضافت أن تمكين المرأة ليس مجرد ركيزة أساسية للازدهار الاقتصادي، بل هو ضرورة ملحة لتحقيق نمو مستدام في جميع القطاعات”.

ومع استراتيجة مصر في تحقيق المساواة بين الجنسين، يعد تواجد المرأة المتزايد في المناصب القيادية تطورًا مشجعًا، حيث تتضافر جهود مؤسسات مثل“قودي” لضمان مستقبل أكثر شمولًا.

ومع تضييق الفجوة بين الجنسين، تسير مصر بخطى ثابتة نحو أن تكون نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، من خلال دعمها المستمر للمرأة وإعطائها الدور الذي تستحقه في بناء اقتصاد أقوى ومستقبل أكثر إشراقًا.



