ذا كونسلتانتس إم إى إيه: مصر حريصة على تمكين المرأة فى قطاع الأعمال

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة“ذا كونسلتانتس إم إي إيه” بالتعاون مع“قودي” المنصة المتخصصة في تمكين ودعم القيادات النسائية في الشرق الأوسط، عن عدد من الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في قطاع الأعمال والمناصب القيادية، وذلك في ظل زيادة عدد الشركات الناشئة التي تقودها النساء، مما يسهم في تعزيز وجود المرأة في المناصب التنفيذية ويرفع من تأثيرها في مشهد الاقتصاد الوطني.
وأبرزت الدراسة التي تضمنت مقابلات مع نحو 400 امرأة ممن يشغلن المناصب القيادية في الشرق الأوسط ، أن مصر تشهد نهضة متنامية غير مسبوقة في ريادة النساء للأعمال تتماشى مع استراتيجيتها الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة المصرية، خاصةً في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والابتكار، مما يعزز تواجدها في المناصب التنفيذية.
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وتأتي مبادرة منصة“قودي” ضمن الأبرز في هذا النشاط، إذ تعمل على توفير الدعم والإرشاد للمرأة في مسيرتها المهنية، وتعتزم المنصة إطلاق برامج متخصصة تهدف إلى تزويد النساء بالمهارات اللازمة وفرص التواصل، ما يُمكّنهن من تحقيق تطلعاتهن المهنية والوصول إلى مواقع قيادية أكثر تأثيرًا.
وتشير الدراسة إلى زيادة ملحوظة في عدد الشركات الناشئة التي تقودها النساء في مختلف القطاعات، وخاصةً في مجالات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والمؤسسات الاجتماعية، وتعكس هذه الزيادة جهود الحكومة في إطار رؤية 2030 لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، حيث تضع المرأة المصرية بصمتها المميزة وتقود الابتكار وتحدث ثورة في الصناعات التقليدية، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.
و أظهرت الدراسة أن 87% من القيادات النسائية، بادرن بإجراء تغييرات هيكلية في بيئة العمل لتصبح أكثر دعمًا للنساء في المناصب الإدارية، وتعكس هذه الخطوات الجريئة التزامًا فعليًا بمعالجة قضايا الشمولية وتعزيز المساواة بين الجنسين في المؤسسات. “التضامن” تبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية أوجه التعاون لتمكين المرأة اقتصاديًا
وأوضحت الدراسة أن ما يقرب من 100% من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع على الدور المحورى للإرشاد في تطوير مسيراتهن المهنية. ولهذا تتبنى“قودي” الإرشاد كجزء لا يتجزأ من رسالتها ونهجها لتمكين المرأة في الشرق الأوسط، حيث تسعى المنصة إلى توفير الأدوات والدعم الذي تحتاجه النساء لتحقيق طموحاتهن.
ولفتت الدراسة إلى توافق مبادرات منصة“قودي” مع أهداف رؤية مصر 2030، حيث تسعى إلى تمكين المرأة وتزويدها بالموارد والدعم اللازمين لتولي أدوار قيادية مؤثرة.
وتخطط منصة“قودي” لإطلاق سلسلة من البرامج المصممة خصيصًا لتسريع التعلّم وإتاحة فرص التطوّر الشخصي والمهني للمرأة. ومن خلال شبكات التواصل العالمية، والفعاليات المتنوعة وبرامج الإرشاد مهني، وفرص التدريب، تعمل“قودي” على تمكين النساء وتسريع نموهن.
وقالت ماريز عساف الرئيس التنفيذي المؤسِس لمنصة قودي، إنه في ظل السعي الدؤوب لتحقيق أهداف رؤية 2030، تتبنى“قودي” مهمة إعداد النساء لتولي المناصب القيادية.
وأضافت أن تمكين المرأة ليس مجرد ركيزة أساسية للازدهار الاقتصادي، بل هو ضرورة ملحة لتحقيق نمو مستدام في جميع القطاعات”.
ومع استراتيجة مصر في تحقيق المساواة بين الجنسين، يعد تواجد المرأة المتزايد في المناصب القيادية تطورًا مشجعًا، حيث تتضافر جهود مؤسسات مثل“قودي” لضمان مستقبل أكثر شمولًا.
ومع تضييق الفجوة بين الجنسين، تسير مصر بخطى ثابتة نحو أن تكون نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، من خلال دعمها المستمر للمرأة وإعطائها الدور الذي تستحقه في بناء اقتصاد أقوى ومستقبل أكثر إشراقًا.
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