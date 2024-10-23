رئيس الشركة: إعمل بيزنس تؤهل الشباب لسوق العمل.. وتتوسع دوليًا

MENAFN - Al-Borsa News) تدعم شركة إعمل بيزنس، مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم من خلال الدورات التدريبية في إطار دورها المجتمعي، إذ تم تدشين العديد من المبادرات من ضمنها“المليون ريادي” لطلاب الثانوية العام في مصر والسعودية لتأهيلهم لسوق العمل، وجار التوسع بالتعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.

قال محمد عاطف رئيس مجلس إدارة شركة إعمل بيزنس للتدريب لـ” البورصة”، إن الشركة تلتزم بدعم مهارات الشباب في العالم العربي وتعزيز قدراتهم. ومن هذا المنطلق، حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات وورش العمل افي إطار دورها المجتمعي، التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الأفراد غير القادرين على الاندماج في سوق العمل.

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وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة“المليون ريادي”، التي تستهدف طلاب المرحلة الثانوية في مصر والسعودية، بهدف تمكينهم من دخول سوق العمل مبكرًا، وتقديم الإرشادات المناسبة لتحفيزهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تتماشى مع متطلبات السوق.

ولفت إلى أنه على مدار السنوات الماضية، تمكنت الشركة مع بناء شراكات مثمرة مع عدة مؤسسات علمية وأكاديمية مرموقة، مثل جامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا، وجامعة عجمان في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المعهد القومي للجودة، وتسعى الشركة حالياً إلى توسيع شبكة شراكاتها من خلال عدد فرص تعاون جديدة مع المزيد من الجهات على المستويين الإقليمي أو الدولي، وذلك عبر عدد من المشروعات التى تهدف إلى تعزيز مكانتها ودعم مسيرتها في تقديم حلول مبتكرة.

ولفت عاطف، إلى أن“إعمل بيزنس” نجحت خلال العام الحالي في تسجيل وإطلاق العديد من البرامج التدريبية الجديدة التي تغطي مجالات متنوعة تتخطى 40 برنامجا منها استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المتعلقة بالشئون المالية، والموارد البشرية، والتسويق الإكتروني، وسلاسل الإمداد، وقانون العمل المصري، وبرنامج إعلانات Meta، و إدارة علاقات العملاء CRM وتدريب المدربين، بهدف تلبية احتياجات السوق وتطوير مهارات الأفراد.

وحاليًا تجري الشركة مباحثات مع عدد من الشركاء الدوليين لتقديم برامج تدريبية معتمدة تساعد جميع الدارسين على تحسين مهاراتهم ودعم مسيرتهم المهنية بما يتناسب مع تطلعاتهم.

ووفقاً للخطة التوسعية حصلت“إعمل بيزنس” على رخصة استثمار في إنجلترا، وتم افتتاح أول فرع للشركة في لندن، بالإضافة إلى الحصول على رخصتي الاستثمار والتدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسعودية، وهو مكن من تأسيس أول فرع في الرياض، مما يعزز من توسعها في المنطقة ويؤكد التزامنا بتقديم حلول تدريبية مختلفة.

ويتم التركيز حالياً بشكل كامل على مجالات الإدارة وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير مجال ريادة الأعمال بشكل مستمر.

أضاف عاطف، أن الشركة تسعى لتطوير المحتوى العلمي لهذه البرامج ليلبي احتياجات جميع المستويات الوظيفية، كما نساعد المتدربين على تطبيق كل ما يتعلمونه بشكل عملي من خلال تطوير أنشطة تدريبية فعالة، هذه الأنشطة تهدف إلى جعل تجربة التدريب ممتعة ومفيدة، مع تمكين المتدربين مناكتساب الخبرات المطلوبة بكفاءة عالية.

وأوضح أنه توجد العديد من المجالات الهامة التي يجب التركيز عليها في إطار الدور المجتمعي لتعزيز مهارات الشباب وتطويرهم، أبرزها مبادرات دعم الابتكار التي تهدف إلى مساعدة الشباب في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وتابع:” يلعب التحول الرقمي دورًا محوريًا في بيئة الأعمال، مما يجعل تطوير المهارات التقنية والرقمية للشباب ضروريًا لتمكينهم من تطبيق التحول الرقمي بفعالية داخل أماكن العمل”.

وتأتي المبادرات المجتمعية التي ينفذها الموظفون داخل المؤسسات، كجزء مهم في تعزيز المسئولية الاجتماعية، مما يؤدي إلى تحسين المجتمع وتعزيز روح التعاون والتضامن، إلى جانب تطوير المهارات الشخصية والمهنية للموظفين، مع ترك أثر إيجابي في المجتمع.

قال عاطف، إن الشركة تحرص على تضمين هذه المجالات ضمن خطتها التدريبية، من خلال تقديم مجموعة كبيرة من الدورات والبرامج التي تهدف إلى تنمية هذه المهارات. كما تولي اهتمامًا خاصًا بإدارة الكوارث والأزمات، نظرًا لأهميتها في تقليل الآثار السلبية على الشركات والاقتصاد بشكل عام. لذلك، نسعى لتدريب الأفراد والمؤسسات على كيفية التعامل مع الأزمات بفاعلية وسرعة.

وبجانب ذلك، تلتزم الشركة بدعم مبادرات تمكين المرأة، خصوصا أن دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أصبح أكثر بروزًا خلال السنوات الأخيرة، متابعا:“شهدنا نجاحات كبيره لعدد من رائدات الأعمال في العالم العربي، اللاتي تركن بصماتهن في العديد من المجالات”.



