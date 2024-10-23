((فريدريش إيبرت)): الازدحام المرورى فى القاهرة يكلف الاقتصاد 8 مليارات دولار سنويًا جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مؤسسة فريدريش إيبرت، الألمانية التابعة للحكومة الألمانية، إن استدامة قطاع النقل وخفض معدلات التلوث به من القضايا المعقدة التى تتطلب حلولاً متعددة الأبعاد.

وذكرت أن العديد من المصريين يعتمد يومياً على وسائل النقل المختلفة، التى تشمل السيارات الخاصة ووسائل النقل غير الرسمية مثل الميكروباص والتوك توك، فى التنقل بين العمل والمنزل أو لممارسة حياتهم اليومية، لكن هذه الوسائل تعانى من مشاكل هيكلية تجعل من النقل فى مصر أمراً مرهقاً ومكلفاً سواء من الناحية المالية أو البيئية.

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وأشارت إلى أن مشكلة الازدحام المرورى تعتبر واحدة من أكبر المشاكل التى تعانى منها مصر، خاصة فى القاهرة الكبرى، حيث يعيش أكثر من 24 مليون نسمة فى مساحة صغيرة، ما يؤدى إلى حركة خانقة وشلل مرورى فى معظم أوقات اليوم.

أضافت: ((يعتمد النظام الحالى بشكل كبير على شبكة طرق لا تتحمل هذا الكم من السيارات الخاصة ووسائل النقل العامة وغير الرسمية)).

وأشارت إلى أن الازدحام المرورى فى القاهرة وحده يكلف الدولة ما يقرب من 8 مليارات دولار سنوياً بسبب التأخير وفقد الإنتاجية وتكاليف الوقود الزائدة.

وذكرت أنه رغم من الجهود التى تبذلها الحكومة من خلال مشاريع ضخمة مثل توسعة الطرق وبناء الجسور والأنفاق، فإن التوسعات فى شبكة الطرق غالباً ما تكون قصيرة الأجل، وتتعامل مع العرض دون معالجة الطلب المتزايد على النقل.

فى الوقت ذاته، يظل العديد من المناطق فى القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى الأخرى تعانى من قلة الخيارات المتاحة للنقل العام الميسر.

ولفتت إلى أن وسائل النقل غير الرسمية تلعب دوراً حاسماً فى حياة ملايين المصريين، لكن هذه الوسائل لا تزال تفتقر إلى التنظيم المناسب، ما يؤدى إلى معايير سلامة منخفضة وتجربة غير مريحة للمستخدمين.

وقالت إن الميكروباصات، على سبيل المثال، تظل وسيلة النقل الأكثر استخداماً فى مصر، لكن غياب النظام الفعّال لإدارة هذه الوسيلة يجعلها مصدراً دائماً للانتقاد؛ بسبب عدم الالتزام بالقواعد المرورية، وعدم تقديم خدمات ملائمة للمواطنين.

ونوهت بأن السائقين فى هذا القطاع يعملون عادة فى ظروف غير مستقرة، ولا توجد عقود ثابتة أو تأمينات اجتماعية لهم، ما يفاقم من مشكلة النقل.

وقالت: كذلك التوك توك، الذى انتشر فى العقدين الأخيرين فى المناطق الحضرية، يوفر حلاً سريعاً ورخيصاً للتنقل لمسافات قصيرة، إلا أنه يشكل خطراً كبيراً على السلامة، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وذكرت أن الحلول الممكنة لهذه المشكلة تتضمن تنظيم هذه الوسائل من خلال الترخيص وتحديد مسارات محددة لها. تقديم برامج تدريب للسائقين وتوفير دعم مالى لتحديث المركبات يمكن أن يساعد فى تحسين جودة الخدمة وتقليل الحوادث.

وقالت إن واحداً من التحديات البيئية الأكثر حدة فى مصر هى مشكلة التلوث الناتج عن وسائل النقل، فالهواء الملوث فى القاهرة يُعتبر من بين الأسوأ فى العالم، ووسائل النقل، خاصة تلك التى تعمل بالديزل، تُعتبر أحد المساهمين الرئيسيين فى هذه المشكلة.

ولفتت إلى أن الاعتماد الكبير على السيارات الخاصة التى تعمل بالوقود الأحفورى يسهم فى زيادة الانبعاثات الكربونية، ويزيد من حدة التغير المناخى محلياً وعالمياً.

وذكرت أن السياسات الحكومية تسعى لتحسين الوضع عبر إجراءات تشمل رفع أسعار الوقود وتقليل دعم الطاقة لتحفيز المواطنين على التحول إلى وسائل نقل أقل تلويثاً، لكن هذه السياسات لم تكن كافية لمعالجة المشكلة بشكل جذرى.

وقالت إن النقل فى مصر ما زال يعتمد بشكل كبير على الوقود التقليدي، وهذا يزيد من الانبعاثات الضارة بالبيئة، التى تؤثر بشكل خاص على الصحة العامة، حيث تتسبب فى زيادة حالات الأمراض التنفسية مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الوفيات المبكرة.

وذكرت أن من الحلول الأكثر وضوحاً لمشكلة النقل فى مصر تحسين وتوسيع وسائل النقل العامة، مثل الحافلات والمترو.

وقالت إنه من المهم أن تركز الحكومة على تحسين الخدمات المتاحة حالياً لتكون أكثر كفاءة وجاذبية للمستخدمين، مشيرة إلى أن مشروع توسيع شبكة مترو الأنفاق فى القاهرة خطوة مهمة، ولكن يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية أوسع تشمل مدناً أخرى خارج القاهرة الكبرى.

وقالت إن بناء خطوط جديدة للحافلات العامة، وخاصة الحافلات السريعة (BRT)، يمكن أن يكون حلاً فعّالاً لتخفيف الضغط على شبكة الطرق.

وشددت على أنه يجب أيضاً أن تتمتع هذه الوسائل بمواصفات عالية مثل النظافة، والأمان، والدقة فى المواعيد لجذب المستخدمين بعيداً عن السيارات الخاصة ووسائل النقل غير الرسمية.

وقالت إن مصر يجب أن تحفز النقل النشط، الذى يشمل المشى وركوب الدراجات، حيث يمكن أن يلعب دوراً حيوياً فى حل مشكلة النقل فى مصر.

لكنها نوهت بأن البنية التحتية الحالية غير مناسبة لتشجيع هذه الوسائل، حيث تفتقر المدن إلى أرصفة ملائمة ومسارات مخصصة لركوب الدراجات. وفى ظل الازدحام المرورى الحالي، تصبح هذه الوسائل غير آمنة.

ولفتت إلى أن إعادة تصميم الشوارع لتشمل مسارات مخصصة للمشاة والدراجات يمكن أن تسهم فى تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتحسين الصحة العامة.

وقالت إن هذه الحلول ليست مكلفة نسبيًا، ويمكن أن توفر فوائد كبيرة على المدى الطويل من خلال تقليل التلوث وتعزيز النشاط البدنى بين المواطنين.

ونوهت بأن مع التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة، يجب أن تسعى مصر إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

وقالت إن التحول إلى السيارات الكهربائية يتطلب بنية تحتية ملائمة، مثل محطات شحن فى جميع أنحاء المدن والطرق السريعة.

ولفتت إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة فى إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يجعل هذا التحول اقتصادياً ومستداماً على المدى الطويل.

وذكرت أن تشجيع الشركات المصنعة للسيارات على الاستثمار فى تصنيع السيارات الكهربائية محلياً يمكن أن يوفر فرص عمل جديدة ويسهم فى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

كما يمكن للحكومة تقديم حوافز للمواطنين لشراء سيارات كهربائية، مثل الإعفاءات الضريبية أو توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة.

وأكدت أنه لا يمكن تجاهل دور وسائل النقل غير الرسمية مثل الميكروباصات والتوك توك، ولكن يجب أن تكون هناك جهود جادة لتنظيم هذا القطاع.

وقالت إن الحكومة يمكنها أن تبدأ بتقديم تراخيص لسائقى الميكروباص والتوك توك، مع توفير تدريبات إلزامية حول السلامة المرورية.

كما يمكن أن يتم إدخال نظم ذكية لتحسين الإدارة والمتابعة، مثل نظام تتبع الحافلات الصغيرة والتوك توك، لضمان سلامة الركاب وتحسين الخدمة.

وقالت إن ذلك بجانب توفير حوافز للسائقين لتحديث مركباتهم، مثل تقديم قروض ميسرة أو إعفاءات ضريبية، يمكن أن يحسن من كفاءة المركبات ويقلل من استهلاك الوقود والتلوث.

كما يمكن للحكومة أن تعمل على توفير بدائل آمنة ومريحة للنقل غير الرسمى من خلال تعزيز وسائل النقل العامة وتطوير شبكات النقل السريعة داخل المدن.

أشار التقرير إلى أن إدارة حركة المرور بفعالية يمكن أن يسهم فى تقليل الازدحام. استخدام التكنولوجيا الذكية، مثل أنظمة التحكم المرورى التكيفية التى تعتمد على البيانات فى ضبط الإشارات الضوئية، يمكن أن يحسن تدفق حركة المرور ويقلل من التأخيرات.

وقال إن هذه الأنظمة قادرة على تحليل البيانات المرورية فى الوقت الحقيقى وتعديل الإشارات بناءً على الكثافة المرورية، ما يسهم فى تحسين انسيابية الحركة على الطرق.

وذكر أنه يمكن للحكومة أيضاً استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتوفير معلومات حية عن حركة المرور وأوقات الوصول للحافلات والمترو، مشيرة إلى أن هذا النوع من الخدمات يساعد فى تحسين تجربة المستخدمين وجعل النقل العام خياراً أكثر جاذبية للمواطنين.

وقالت إن التخطيط الحضرى المستدام هو عنصر أساسى فى حل مشكلات النقل فى مصر، حيث يجب أن تكون هناك سياسات تهدف إلى تقليل الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة من خلال تحسين توزيع الخدمات والمرافق فى المناطق الحضرية.

وذكرت أن الحكومة المحلية يمكن أن تركز على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص عمل وخدمات بالقرب من المناطق السكنية، ما يقلل من حاجة السكان لاستخدام السيارات أو وسائل النقل العامة لمسافات طويلة.

وذكرت أن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية تحتاج إلى تكامل أفضل مع شبكات النقل العامة، بحيث يتم توجيه التنمية حول محاور النقل العام مثل المترو والحافلات السريعة.