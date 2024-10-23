مسرعة الأعمال ((جسر)) تحتضن 59 شركة ناشئة مستدامة منذ انطلاقها جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد أنور، أخصائى أول فى دعم الابتكار وريادة الأعمال فى حاضنة جسر مصر الخير، إنَّ الحاضنة المتخصصة فى دعم الشركات التى تحقق استدامة بيئية أو اجتماعية، احتضنت نحو 59 شركة.

أوضح أن ((جسر)) التى تعمل فى السوق منذ 11 عاماً، ساعدت 11 شركة ناشئة فى الحصول على استثمارات من مؤسسات أخرى سواء محلية أو دولية.

موضوعاتالمالية: الاقتصادات الإفريقية“مثقلة” بمستويات مرتفعة من الديون الذهب يواصل تحقيق مستويات قياسية في ظل حالة عدم اليقين العالمية تراجع طفيف في أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

وكشف أن ((جسر)) تستهدف إطلاق مشروعين الفترة المقبلة بالتعاون مع جهات دولية، لزيادة حجم محفظة الشركات الناشئة.

وقال إن لديهم حالياً مشروعاً مع شركة إيكسون موبيل، ومشروع تراث لدعم أصحاب الحرف اليدوية فى أسوان وسوهاج مع كريدى أجريكول، ومشروع التحدى المجتمعى فى مجالات الطاقة والبيئة والمياه مع شركة كويت إنرجى.

وقال إن الحاضنة تقدم برامج الاحتضان وما قبل الاحتضان لرواد الأعمال؛ حيث يتم من خلالها تقديم الدعم النقدي، والعينى ومنها التدريبات الإرشادية، والخدمات القانونية والمحاسبية.

أضاف أن برامج ما قبل الاحتضان أخرجت عدداً كبيراً من النماذج الأولية فى القطاعات المستهدفة والتى تتمثل فى قطاعات الطاقة، المياه، التعليم، الصحة، الغذاء. وذلك لتقديم حلول فعالة واقتصادية لحل مشكلات فئات قاعدة الهرم الاقتصادى.

وقال ((أنور)) إن لدى الحاضنة بعض المعايير العامة لاختيار الشركة التى يتم العمل معها، منها أن تكون عبارة عن فريق متنوع الخلفيات ومنها التقنية والتجارية لتحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى الأثر المجتمعى، وقابلية النمو والتوسع للشركة.

ويتوقف حجم التمويل المقدم على نوع المشروع؛ حيث توجد بعض المشاريع التى حصلت على منح من جهات كبيرة ومنها الاتحاد الأوروبى وبنك التنمية والإعمار الأوروبى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية وإيكسون موبيل إيجيبت وكريدى أجريكول مصر.

ويتم التعاون مع هذه الجهات لتمويل وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى مشروع انتهى العام الماضى فى قطاع ريادة الأعمال الزراعية، تم تمويله من الاتحاد الأوروبى، وبلغ حجم التمويل نصف مليون يورو لكل شركة؛ حيث شمل خدمات عينية ودعماً نقدياً.