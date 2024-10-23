مسرعة الأعمال ((جسر)) تحتضن 59 شركة ناشئة مستدامة منذ انطلاقها جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أحمد أنور، أخصائى أول فى دعم الابتكار وريادة الأعمال فى حاضنة جسر مصر الخير، إنَّ الحاضنة المتخصصة فى دعم الشركات التى تحقق استدامة بيئية أو اجتماعية، احتضنت نحو 59 شركة.
أوضح أن ((جسر)) التى تعمل فى السوق منذ 11 عاماً، ساعدت 11 شركة ناشئة فى الحصول على استثمارات من مؤسسات أخرى سواء محلية أو دولية.
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وكشف أن ((جسر)) تستهدف إطلاق مشروعين الفترة المقبلة بالتعاون مع جهات دولية، لزيادة حجم محفظة الشركات الناشئة.
وقال إن لديهم حالياً مشروعاً مع شركة إيكسون موبيل، ومشروع تراث لدعم أصحاب الحرف اليدوية فى أسوان وسوهاج مع كريدى أجريكول، ومشروع التحدى المجتمعى فى مجالات الطاقة والبيئة والمياه مع شركة كويت إنرجى.
وقال إن الحاضنة تقدم برامج الاحتضان وما قبل الاحتضان لرواد الأعمال؛ حيث يتم من خلالها تقديم الدعم النقدي، والعينى ومنها التدريبات الإرشادية، والخدمات القانونية والمحاسبية.
أضاف أن برامج ما قبل الاحتضان أخرجت عدداً كبيراً من النماذج الأولية فى القطاعات المستهدفة والتى تتمثل فى قطاعات الطاقة، المياه، التعليم، الصحة، الغذاء. وذلك لتقديم حلول فعالة واقتصادية لحل مشكلات فئات قاعدة الهرم الاقتصادى.
وقال ((أنور)) إن لدى الحاضنة بعض المعايير العامة لاختيار الشركة التى يتم العمل معها، منها أن تكون عبارة عن فريق متنوع الخلفيات ومنها التقنية والتجارية لتحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى الأثر المجتمعى، وقابلية النمو والتوسع للشركة.
ويتوقف حجم التمويل المقدم على نوع المشروع؛ حيث توجد بعض المشاريع التى حصلت على منح من جهات كبيرة ومنها الاتحاد الأوروبى وبنك التنمية والإعمار الأوروبى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية وإيكسون موبيل إيجيبت وكريدى أجريكول مصر.
ويتم التعاون مع هذه الجهات لتمويل وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى مشروع انتهى العام الماضى فى قطاع ريادة الأعمال الزراعية، تم تمويله من الاتحاد الأوروبى، وبلغ حجم التمويل نصف مليون يورو لكل شركة؛ حيث شمل خدمات عينية ودعماً نقدياً.
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