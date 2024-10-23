تراجع طفيف في أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة ومتابعة التوترات في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بصورة طفيفة 0.13% أو 9 سنتات إلى 75.94 دولار للبرميل، خلال التعاملات الصباحية.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم ديسمبر بنسبة 0.14% أو 10 سنتات إلى 71.64 دولار للبرميل.
وأظهرت تقديرات معهد البترول ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أكتوبر، مع انخفاض مخزونات البنزين والمقطرات.
وتترقب السوق البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق الأربعاء، مع توقعات بارتفاع مخزونات الخام 300 ألف برميل.
ويتوقع محللو“جولدمان ساكس” بلوغ متوسط أسعار النفط 76 دولارا للبرميل في 2025، بفضل القدرة الإنتاجية الفائضة وزيادة الإمدادات المقررة من“أوبك+” اعتبارًا من ديسمبر.
وقال ييب جون رونج استراتيجي السوق لدى“آي جي”: يتوقع السوق استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول، مع احتمال حدوث استقرار في الأسعار في حالة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في حين قد تدفع جهود التحفيز الصينية لزيادة الطلب من قبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسبما نقلت وكالة“رويترز”.
المصدر:
MENAFN23102024000202011048ID1108809746
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