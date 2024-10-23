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تراجع طفيف في أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية جريدة البورصة

10/23/2024 4:48:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة ومتابعة التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بصورة طفيفة 0.13% أو 9 سنتات إلى 75.94 دولار للبرميل، خلال التعاملات الصباحية.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم ديسمبر بنسبة 0.14% أو 10 سنتات إلى 71.64 دولار للبرميل.

وأظهرت تقديرات معهد البترول ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أكتوبر، مع انخفاض مخزونات البنزين والمقطرات.

وتترقب السوق البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق الأربعاء، مع توقعات بارتفاع مخزونات الخام 300 ألف برميل.

ويتوقع محللو“جولدمان ساكس” بلوغ متوسط ​​أسعار النفط 76 دولارا للبرميل في 2025، بفضل القدرة الإنتاجية الفائضة وزيادة الإمدادات المقررة من“أوبك+” اعتبارًا من ديسمبر.

وقال ييب جون رونج استراتيجي السوق لدى“آي جي”: يتوقع السوق استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول، مع احتمال حدوث استقرار في الأسعار في حالة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في حين قد تدفع جهود التحفيز الصينية لزيادة الطلب من قبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسبما نقلت وكالة“رويترز”.

المصدر:

MENAFN23102024000202011048ID1108809746

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