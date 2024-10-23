الذهب يواصل تحقيق مستويات قياسية في ظل حالة عدم اليقين العالمية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بفضل زيادة الطلب على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية واستمرار متابعة الصراع في الشرق الأوسط.
وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.13% أو 3.4 دولار إلى 2751.85 دولار للأوقية، خلال التعاملات الصباحية، بعدما صعد إلى 2752.5 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
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وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.25% أو 6.4 دولار إلى 2766.1 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.39% إلى 34.91 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.68% إلى 1036.1 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 1075.15 دولار للأونصة.
ورفع سيتي ريسيرش توقعاته لأسعار الذهب خلال ثلاثة أشهر إلى 2800 دولار للأوقية من 2700 دولار في السابق، مع استمرار الصعود ليصل إلى 3 آلاف دولار للأوقية بين ستة إلى 12 شهرًا مقبلة.
وحد الدولار من توسيع مكاسب المعدن الأصفر، إذ استقر المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية – عند 104 نقاط.
المصدر:
MENAFN23102024000202011048ID1108809745
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