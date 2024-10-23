الذهب يواصل تحقيق مستويات قياسية في ظل حالة عدم اليقين العالمية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بفضل زيادة الطلب على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية واستمرار متابعة الصراع في الشرق الأوسط.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.13% أو 3.4 دولار إلى 2751.85 دولار للأوقية، خلال التعاملات الصباحية، بعدما صعد إلى 2752.5 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

موضوعاتالسعودية تستعين بـ”بلاك روك” لتطوير سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري “المركزي النرويجي” بصدد الانتهاء من صياغة توصية بشأن إصدار عملة رقمية المالية: الاقتصادات الإفريقية“مثقلة” بمستويات مرتفعة من الديون

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.25% أو 6.4 دولار إلى 2766.1 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.39% إلى 34.91 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.68% إلى 1036.1 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 1075.15 دولار للأونصة.

ورفع سيتي ريسيرش توقعاته لأسعار الذهب خلال ثلاثة أشهر إلى 2800 دولار للأوقية من 2700 دولار في السابق، مع استمرار الصعود ليصل إلى 3 آلاف دولار للأوقية بين ستة إلى 12 شهرًا مقبلة.

وحد الدولار من توسيع مكاسب المعدن الأصفر، إذ استقر المؤشر – الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية – عند 104 نقاط.

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