تراجع الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية عند إغلاق تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالانتخابات العامة المقبلة.

وانخفض“نيكي” بنسبة 0.8% أو (- 307 نقاط) إلى 38104 نقاط، وتراجع“توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% أو (- 14 نقطة) إلى 2636 نقطة.

موضوعاتالسعودية تستعين بـ”بلاك روك” لتطوير سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري “المركزي النرويجي” بصدد الانتهاء من صياغة توصية بشأن إصدار عملة رقمية معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية مع تراجع البنزين

وقلصت عوائد السندات الحكومية في اليابان لأجل 40 عامًا مكاسبها، لتصل إلى 2.52%، خلال التعاملات، بعدما وصلت إلى 2.535% في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 2008، في خضم الأزمة المالية العالمية.

وقال يوسوكي إيكاوا، استراتيجي السوق لدى“بي إن بي باريبا” للأوراق المالية في اليابان: إذا فشل الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب“كوميتو” في تأمين الأغلبية في البرلمان الانتخابات المقبلة، فسوف يؤدي ذلك إلى سياسات غير مستقرة، وهو ما لا تحبه الأسواق، حسبما نقلت وكالة“بلومبرج”.

وأغلق سهم“طوكيو مترو” تعاملات أولى جلساته مرتفعًا بنسبة 45% إلى 1738 ينًا، عن الحد الأعلى للنطاق المستهدف في الطرح الأولي عند 1200 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.78% إلى 152 نقطة، هو الأضعف منذ نهاية يوليو.

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