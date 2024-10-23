تراجع الأسهم اليابانية عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية عند إغلاق تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع عوائد السندات بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالانتخابات العامة المقبلة.
وانخفض“نيكي” بنسبة 0.8% أو (- 307 نقاط) إلى 38104 نقاط، وتراجع“توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% أو (- 14 نقطة) إلى 2636 نقطة.
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وقلصت عوائد السندات الحكومية في اليابان لأجل 40 عامًا مكاسبها، لتصل إلى 2.52%، خلال التعاملات، بعدما وصلت إلى 2.535% في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 2008، في خضم الأزمة المالية العالمية.
وقال يوسوكي إيكاوا، استراتيجي السوق لدى“بي إن بي باريبا” للأوراق المالية في اليابان: إذا فشل الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب“كوميتو” في تأمين الأغلبية في البرلمان الانتخابات المقبلة، فسوف يؤدي ذلك إلى سياسات غير مستقرة، وهو ما لا تحبه الأسواق، حسبما نقلت وكالة“بلومبرج”.
وأغلق سهم“طوكيو مترو” تعاملات أولى جلساته مرتفعًا بنسبة 45% إلى 1738 ينًا، عن الحد الأعلى للنطاق المستهدف في الطرح الأولي عند 1200 ين.
وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.78% إلى 152 نقطة، هو الأضعف منذ نهاية يوليو.
المصدر:
MENAFN23102024000202011048ID1108809744
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