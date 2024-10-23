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بروتوكول تعاون بين جهاز المشروعات الصناعية و”تنمية الصعيد” جريدة البورصة

10/23/2024 4:48:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة تنمية الصعيد؛ بهدف قيام الجهاز بتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والاشرافية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد.

وأكد الوزير، الوزارة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يتواكب مع متطلبات واحتياجات الصناعة المصرية، باعتباره واحداً من أهم الجهات التابعة لوزارة الصناعة، والمعني بتنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة، لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها، وفقًا للمعايير العالمية في هذا الصدد.

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وأكد على أهمية تضافر الجهود التي تبذلها مختلف الهيئات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة في صعيد مصر، خاصةً أن محافظات الصعيد تتمتع بالمقومات التنموية التي تجعل منه منطقة واعدة وجاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن دور الجهاز في إطار بروتوكول التعاون يتركز في إجراء معاينات ودراسات وتصميمات، وإعداد مستندات الطرح الخاصة بمشروعات هيئة تنمية الصعيد، والقيام بالأعمال المكلف بها من الهيئة التي تشمل الأعمال المساحية والدراسات الحقلية، والإشراف ومتابعة التنفيذ والبرنامج الزمني لمراحل المشروع.

كما وجه، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، بإعادة تشكيل الهيكل الإداري للجهاز وتعزيز القدرات البشرية، وذلك ليتماشى مع الدور المنوط تنفيذه بالجهاز سواء في إنشاء مصانع وورش وهناجر وطرق.

ومن جانبه، قال شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إن الهيئة منذ إنشائها بقانون 157 في عام 2018 ركزت جهودها واستثماراتها ومشروعاتها على محافظات الصعيد، حيث قامت الهيئة بتنفيذ ما يقرب من 35 مشروع بمحافظات الصعيد.

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