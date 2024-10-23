سهم“طوكيو مترو” يقفز 45% بأول جلسات تداوله جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم“طوكيو مترو” خلال تعاملات أولى جلسات تداوله اليوم الأربعاء، بعد إتمام الطرح العام الأولي للشركة، والذي يعد الأكبر في السوق اليابانية منذ عام 2018.
سجل سهم أكبر الشركات المُشغلة لقطارات الأنفاق في العاصمة اليابانية 1734 يناً (11.4 دولار) خلال التعاملات، بزيادة 44.5% عن الحد الأعلى للنطاق المستهدف في الطرح الأولي عند 1200 ين.
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وجمعت“طوكيو مترو” تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي الذي جرى خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، وذلك تماشياً مع ما كانت تستهدفه الشركة.
وحسب تقرير لوكالة“رويترز”، تم تغطية مجمل الاكتتاب بأكثر من 15 مرة، إذ تمت تغطية الأسهم المتاحة للمستثمرين الأفراد -قرابة 80% من الإجمالي المطروح- أكثر من 10 مرات.
تنقسم ملكية الشركة التي تأسست عام 1920، في الوقت الراهن بين الحكومة اليابانية (53.4%)، والحكومة المحلية لمدينة طوكيو (46.6%).
المصدر:
MENAFN23102024000202011048ID1108809742
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