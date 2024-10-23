Wednesday, 23 October 2024 04:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سهم“طوكيو مترو” يقفز 45% بأول جلسات تداوله جريدة البورصة

10/23/2024 4:48:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“طوكيو مترو” خلال تعاملات أولى جلسات تداوله اليوم الأربعاء، بعد إتمام الطرح العام الأولي للشركة، والذي يعد الأكبر في السوق اليابانية منذ عام 2018.

سجل سهم أكبر الشركات المُشغلة لقطارات الأنفاق في العاصمة اليابانية 1734 يناً (11.4 دولار) خلال التعاملات، بزيادة 44.5% عن الحد الأعلى للنطاق المستهدف في الطرح الأولي عند 1200 ين.

موضوعات متعلقة السعودية تستعين بـ”بلاك روك” لتطوير سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري “المركزي النرويجي” بصدد الانتهاء من صياغة توصية بشأن إصدار عملة رقمية معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية مع تراجع البنزين

وجمعت“طوكيو مترو” تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي الذي جرى خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، وذلك تماشياً مع ما كانت تستهدفه الشركة.

وحسب تقرير لوكالة“رويترز”، تم تغطية مجمل الاكتتاب بأكثر من 15 مرة، إذ تمت تغطية الأسهم المتاحة للمستثمرين الأفراد -قرابة 80% من الإجمالي المطروح- أكثر من 10 مرات.

تنقسم ملكية الشركة التي تأسست عام 1920، في الوقت الراهن بين الحكومة اليابانية (53.4%)، والحكومة المحلية لمدينة طوكيو (46.6%).

المصدر:

MENAFN23102024000202011048ID1108809742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث