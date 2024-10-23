سهم“طوكيو مترو” يقفز 45% بأول جلسات تداوله جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم“طوكيو مترو” خلال تعاملات أولى جلسات تداوله اليوم الأربعاء، بعد إتمام الطرح العام الأولي للشركة، والذي يعد الأكبر في السوق اليابانية منذ عام 2018.

سجل سهم أكبر الشركات المُشغلة لقطارات الأنفاق في العاصمة اليابانية 1734 يناً (11.4 دولار) خلال التعاملات، بزيادة 44.5% عن الحد الأعلى للنطاق المستهدف في الطرح الأولي عند 1200 ين.

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وجمعت“طوكيو مترو” تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي الذي جرى خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، وذلك تماشياً مع ما كانت تستهدفه الشركة.

وحسب تقرير لوكالة“رويترز”، تم تغطية مجمل الاكتتاب بأكثر من 15 مرة، إذ تمت تغطية الأسهم المتاحة للمستثمرين الأفراد -قرابة 80% من الإجمالي المطروح- أكثر من 10 مرات.

تنقسم ملكية الشركة التي تأسست عام 1920، في الوقت الراهن بين الحكومة اليابانية (53.4%)، والحكومة المحلية لمدينة طوكيو (46.6%).

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