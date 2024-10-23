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“دويتشه بنك” يعود للربحية في الربع الثالث بعد تسوية قضائية جريدة البورصة

10/23/2024 4:48:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح“دويتشه بنك” بما يفوق التوقعات خلال الربع الثالث من هذا العام، بفضل نمو دخل العمولات والرسوم، بعد تسوية إجراءات تقاضي أدت إلى خسائر في الربع الثاني.

وأعلن المصرف الألماني في نتائج أعماله الصادرة الأربعاء، ارتفاع صافي الربح العائد على المساهمين إلى 1.461 مليار يورو (1.58 مليار دولار) خلال الربع الثالث، مقارنة بتوقعات بلغت 1.04 مليار يورو.

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وارتفعت الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي في الثلاثة أشهر حتى سبتمبر إلى 7.5 مليار يورو، مقابل 7.338 مليار يورو متوقعة.

وزاد دخل العمولات والرسوم بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 2.5 مليار يورو، وبلغت التدفقات الصافية عبر الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول 27 مليار يورو.

وذلك بعدما سجل أكبر مقرض في ألمانيا خسائر 143 مليون يورو في الربع الثاني، عقب تخصيص مبلغ كبير للدعاوى القضائية الخاصة بعملية إعادة شراء أسهم“بوست بنك”.

وقام بتسوية تلك النزاعات وأطلق 440 مليون يورو (475 مليون دولار) من مخصصات التسوية في الربع الثالث، مما ساعد على زيادة الأرباح، قائلًا إنه تقدم بطلب لإعادة شراء الأسهم.

وصرح“كريستيان سوينج” المدير التنفيذي للبنك لشبكة“سي إن بي سي” قائلاً: سنواصل مسارنا نحو النمو المربح، وتجاوز أهدافنا فيما يتعلق بتوزيعات رأس المال على المساهمين.

المصدر:

MENAFN23102024000202011048ID1108809741

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