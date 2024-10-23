“دويتشه بنك” يعود للربحية في الربع الثالث بعد تسوية قضائية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح“دويتشه بنك” بما يفوق التوقعات خلال الربع الثالث من هذا العام، بفضل نمو دخل
العمولات والرسوم، بعد تسوية إجراءات تقاضي أدت إلى خسائر في الربع الثاني.
وأعلن المصرف الألماني في نتائج أعماله الصادرة الأربعاء، ارتفاع صافي الربح العائد على المساهمين إلى 1.461 مليار يورو (1.58 مليار دولار) خلال الربع الثالث، مقارنة بتوقعات بلغت 1.04 مليار يورو.
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وارتفعت الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي في الثلاثة أشهر حتى سبتمبر إلى 7.5 مليار يورو، مقابل 7.338 مليار يورو متوقعة.
وزاد دخل العمولات والرسوم بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 2.5 مليار يورو، وبلغت التدفقات الصافية عبر الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول 27 مليار يورو.
وذلك بعدما سجل أكبر مقرض في ألمانيا خسائر 143 مليون يورو في الربع الثاني، عقب تخصيص مبلغ كبير للدعاوى القضائية الخاصة بعملية إعادة شراء أسهم“بوست بنك”.
وقام بتسوية تلك النزاعات وأطلق 440 مليون يورو (475 مليون دولار) من مخصصات التسوية في الربع الثالث، مما ساعد على زيادة الأرباح، قائلًا إنه تقدم بطلب لإعادة شراء الأسهم.
وصرح“كريستيان سوينج” المدير التنفيذي للبنك لشبكة“سي إن بي سي” قائلاً: سنواصل مسارنا نحو النمو المربح، وتجاوز أهدافنا فيما يتعلق بتوزيعات رأس المال على المساهمين.
المصدر:
MENAFN23102024000202011048ID1108809741
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